Erdoğan'ın Gazze diplomasisi sürüyor! BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kritik görüşme

15 Aralık 2023 21:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 21:31

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDESİ 'GAZZE'

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye'nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.

"ATEŞKES İÇİN ATILAN ADIMLAR DEVAM ETMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin'e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GAZZE DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.

Görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu söylemişti.