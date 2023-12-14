Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı! 'Gazze'nin öncü sesi oldu'
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze politikasına övgüler yağdırdı. Gelecek sene başında Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.
Putin, Erdoğan'ın Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesi olduğunu söyledi.
Rus lider Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor.
ERDOĞAN'IN YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE ZİYARET GERÇEKLEMEDİ
Erdoğan ile birlikte sürekli temas halindeyiz. Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan'ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi. Gelecek sene başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşebilirim." dedi.