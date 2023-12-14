Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı! 'Gazze'nin öncü sesi oldu'

14 Aralık 2023 13:49 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:18

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

Putin, Erdoğan'ın Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesi olduğunu söyledi.

Rus lider Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor.

ERDOĞAN'IN YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE ZİYARET GERÇEKLEMEDİ

Erdoğan ile birlikte sürekli temas halindeyiz. Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan'ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi. Gelecek sene başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşebilirim." dedi.