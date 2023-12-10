Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü: Görüşmenin gündem maddeleri ortaya çıktı

10 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:26

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. İsrail'in binlerce kişiyi katlettiği saldırılarına en yüksek sesle tepkiyi gösteren liderlerden birisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin, geçtiğimiz günlerde Ortadoğu'ya gitti ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini söyledi ve 2 devletli çözüm vurgusu yaptı. Bugün ise İsrail basını Netanyahu'nun Putin'in araması sebebiyle kabine toplantısını yarıda bıraktığını yazmıştı. Telefon görüşmesinin yaklaşık 50 dakika sürdüğü belirtildi.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLANDI

Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova yetkililerinin BM ve diğer platformlarda Hamas'a karşı savaş konusunda ortaya koyduğu 'İsrail karşıtı' tutumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini bildirdi.

Başbakanlık ofisi yaptığı açıklamada, Putin'e Rusya ile İran arasındaki işbirliğine yönelik eleştirinin de görüşmede dile getirildiği bilgisine yer verildi.

Netanyahu ayrıca Putin'den, geri kalan rehinelerin ziyaret edilmesi ve onlara ilaç ulaştırılması için Kızıl Haç'a baskı yapmasını istedi.