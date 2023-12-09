Vladimir Putin, dublör mü kullanıyor? İngiliz basını görüntüleri paylaştı

9 Aralık 2023 11:52 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 12:08

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı BAE ziyaretine savaş uçaklarının eşlik etmesi dikkat çekti. Putin'in ziyaretleri sırasındaki yoğun tedbirler dünya gündemindeki yerini korurken, Rus lider hakkında sansasyonel bir iddia ortaya atıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, seyahatlerinde dublör kullandığı iddia edildi. Dublörlerin, Rus gizli servisi tarafından eğitildiği tezi öne sürüldü.

PUTİN, DUBLÖR KULLANIYOR

Daily Mail'in haberinde, Putin'in "dublör" kullandığına dair söylentilere yer verildi. Bu iddiaya ilişkin farklı zamanlarda çekildiği belirtilen üç farklı kareye işaret edildi. 'Haberde, Putin, yapmak istemediği geziler için görsel ikizler kullanıyor. Kulağıyla ilgili görüntü, bu teoriyi destekliyor' ifadeleri kullanıldı.

Bir Japon televizyonunun, Putin'in yüzünü, yürüyüşünü ve sesini birden fazla kez analiz etmek için yapay zekayı kullandığı ve Rus liderin "bir ya da iki dublör" kullandığını bildirdiği söylendi.

YILLARCA EĞİTİLİYORLAR

Putin, ülke içinde seyahatler yaparken, Kırgızistan ve Çin'e de resmi ziyaretler düzenledi. Ekim ayında Perm şehrini ziyaret eden Putin'in, Rostov'da Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile görüştüğü kaydedildi.

Haberde, "Tüm bu ziyaretler, plastik cerrahi operasyonları geçiren ve Rus gizli servisleri tarafından Putin'in vekili olarak görev yapmak üzere yıllarca eğitilen dublörler tarafından yapılıyor." denildi.

KREMLİN, KATI ÖNLEMLER ALIYOR

Öte yandan Putin'in geçen yıl 1 Kasım'dan bu yıl 31 Ekim'e kadar katıldığı toplam 521 resmi etkinliğin incelendiği, bunların yüzde 43'ünde Putin ile muhatapları arasında "gözle görülür şekilde mesafe" olduğu ifade edildi.

Putin'in yıl boyunca 100'den fazla görüntülü toplantı yaptığı belirtilerek, "Putin, insanlarla bizzat iletişim kurması gerekirse, Kremlin'in 'katı güvenlik önlemlerine' başvuruyor." denildi.