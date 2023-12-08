Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
  • Üyelik
    • Haberler > Dünya > Putin, 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı

    Putin, 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Putin, 2024&#039;teki başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı
    Rusya, Putin

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Anavatanın Kahramanları Günü” konuşmasında 2024'teki devlet başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olacağını duyurdu.

    Rusya'da “Anavatanın Kahramanları Günü” dolayısıyla başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 200'den fazla davetlinin katıldığı törende asker ve komutanları “Altın Yıldız” madalyalarıyla ödüllendirdi. Törende açıklamalarda bulunan Putin, “Ukrayna'daki özel operasyona katılan askerlerimiz, subaylarımız ve savaşçılarımız yüzyıllardır anavatanı savunanlarla aynı karaktere ve cesarete sahiptir. Bütün ülke onlarla gurur duyuyor. Benim için bugün Rusya kahramanlarına Altın Yıldız madalyalarını takdim etmek bir onurdur” dedi.

    “SEÇİMLERDE ADAY OLACAĞIM”

    Rus lider Putin, törenin ardından Altın Yıldız madalyası alan Yarbay Artyom Zhoga ile yaptığı kısa görüşmede 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını duyurdu. Zhoga ise, “Yeniden adaylık için talebimize karşılık vermenizden dolayı çok memnunuz. Bütün Rusya sizi destekliyor” dedi.

    SEÇİM TARİHİ 15-17 MART 

    Rusya Federasyon Konseyi dün seçim tarihinin belirlenmesi için toplanmış, toplantıda oy birliği ile seçimin 17 Mart 2024'te yapılmasına karar verilmişti. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada ise, başkanlık seçimlerinin 15-17 Mart tarihlerinde yapılması kararının alındığı belirtildi.

    2020’DE REFERANDUM YAPILMIŞTI

    Rusya'da 2020'de yapılan referandum ile yeniden aday olmasının önü açılan Putin, 4 seçimden de galip çıkmıştı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...