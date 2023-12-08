Biden, İsrail ve Ukrayna'ya yardımı reddeden Senato'yu uyardı: Rusya ile savaşmamız gerekir

8 Aralık 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 09:43

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ay önce Kongre’den 105 milyar dolarlık ek bütçe Cumhuriyetçilerin engeline takıldı. Bugün Kongre'ye çağrıda bulunan Biden, Ukrayna’nın kaybetmesi halinde Rusya ile savaşmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi kanadı ile Beyaz Saray arasında Ukrayna’ya yardım konusundaki görüş ayrılığı yaşanıyor. Özellikle Ukrayna’nın geçen haziran ayında başlayan karşı saldırısından beklenen neticenin alınamamasıyla birlikte, ABD siyasetinde Kiev’e yapılan yardımlar önemli tartışma maddelerinden biri haline geldi.

ABD SENATOSU, KARARI VETO ETTİ

Demokratlar ve Joe Biden yönetimi Ukrayna’ya yardımın devam ettirilmesi gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçiler ise kaynakların "ABD’nin güney sınırının güvenliği" ve ülkeye yoğun mülteci akınının önlenmesine ayrılması gerektiğini savunuyor.

Bu görüş ayrılığı, kararlarda da kendini gösteriyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın uyarılarına rağmen, Ukrayna’ya yardımı da içeren 105 milyar dolarlık ek bütçe talebi görüşmeleri Senato’da yapılan oylamayla engellendi.

BİDEN, SENATO'YU BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

Oylamadan önce yazılı açıklama yapan Biden, "Aşırılıkçı Cumhuriyetçiler, ulusal güvenliğimizle tehlikeli oyunlar oynuyor. Ukrayna'ya yönelik fonları, aşırılıkçı (Meksika) sınır politikalarını fonlamak için rehin alıyor" eleştirisinde bulundu. Biden'ın açıklaması, "Senato'yu baskı altına almaya çalıştığı" şeklinde yorumlandı.

"RUSYA İLE SAVAŞMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

Önceki gün Beyaz Saray’da konuşan Biden, Rusya’nın Ukrayna savaşını kazanmasına izin veremeyeceklerini söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin’in, Ukrayna karşısında başarılı olması halinde bununla yetinmeyerek bir NATO ülkesine saldırabileceğini öne sürdü.

Açıklamasında Biden, "Biz bir NATO üyesi olarak NATO topraklarının her santimetrekaresini koruyacağımıza söz verdik. O zaman aramadığımız ve bugün sahip olmadığımız bir şeye sahip olacağız: Amerikan birliklerinin Rus birlikleriyle savaşması" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT UKRAYNA FONU YIL SONUNA KADAR BİTECEK"

Aynı gün konuşan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, bir adım ileri giderek NATO’nun 5’inci maddesinin devreye sokulmak zorunda kalınabileceğini ileri sürdü. Kirby, "Eğer Putin’in Ukrayna konusunda istediğini yapmasına izin verilirse nerede duracak? NATO müttefiklerimizi pekâlâ tehdit edebilir, Beşinci Madde taahhüdünü tetikleyebilir" dedi.

Ukrayna için Kongre’den yetkilendirilmiş fonun yıl sonuna kadar biteceği öngörülürken Beyaz Saray, bunun Rusya için galibiyet anlamına geleceğini savunuyor.

"BARIŞ İÇİN SİLAH SEVKİYATI SONA ERMELİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin Senatoda reddedilmesini değerlendirdi.

ABD yönetiminin, iç işlerinde Rusya'yı kullanma alışkanlığını sürdürmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Peskov, Kongre üyeleri arasında yeterince aklı başında insanların kaldığını ümit ettiklerini söyledi. Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatının sona ermesinin barış görüşmelerinin ön şartı olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD ya da Avrupa’nın desteği olmadan Ukrayna ordusunun bir hafta içinde çökeceğini iddia etmişti.