John Kirby, ABD'nin, İsrail'in Gazze'yi işgaline karşı olduğunu açıkladı

7 Aralık 2023 10:29 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:38

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. İsrail'in şu ana kadar en büyük destekçisi ABD oldu. Dün İsrail, ABD'nin kendilerine 200 uçak dolusu askeri teçhizat gönderdiğini açıkladı. Ancak, İsrail'i ekonomik ve askeri anlamda destekleyen ABD ile Netanyahu yönetimi arasında anlaşmazlık yaşanan konularda var. Bu konuların başında İsrail'in sivil katliamları, insani yardım girişini engellemesi ve Gazze'nin savaş sonrası durumu yer alıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'nin savaştan sonraki geleceği için açıklama yaptı. Kirby, ABD'nin Gazze'nin işgalini desteklemediğini bildirdi.

ABD, İŞGALİ DESTEKLEMİYOR

"Gazze topraklarının daraltılması ve Gazze halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz." ifadelerini kullanan Kirby, Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik sorular sorulması gerektiğini vurguladı. Kirby, Gazze'de yönetimin Filistin halkının isteklerine yanıt vermesi gerektiğini belirtti. Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğini söylemişti Kudüs'te 2 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin işgal sonrası Gazze'ye geri dönmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

REFORMDAN GEÇMİŞ BİR FİLİSTİN YÖNETİMİ

Netanyahu, "Kesin olan bir şey var ki bunu yapmayacağım. Filistin yönetimi terörle mücadele etmiyor, onu destekliyor. Barış için eğitim vermiyor, İsrail'in yok edilmesi için eğitim veriyor. Oraya (Gazze'ye) girmesi gereken yapı bu değil." ifadelerini kullanmıştı. Kirby, 4 Aralık'ta ABC News'e yaptığı değerlendirmede, mevcut Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." diye konuşmuştu. Bu kapsamda Kirby, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin yönetimi" görmek istediklerini aktarmıştı.