'Yedililer' ABD'ye gidiyor: Garantörlük masada

6 Aralık 2023 03:45 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 03:56

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Aralarında Hakan Fidan’ın da bulunduğu Dışişleri Bakanları, kritik temaslarda bulunacak. Türkiye, S. Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Katar Dışişleri Bakanlarından oluşan temas grubu, Gazze’deki vahşetin durdurulması için formül arayacak. Çin, Moskova, Londra ve Paris’in ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen heyet ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek.

Heyet, kalıcı barışın bölge için önemini anlatacak, İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkelerin baskı yapmasını isteyecek. Hakan Fidan da ABD’li mevkidaşına İsrail ve Filistin arasında ateşkesin sağlanması, Gazze’ye insani yardımların gönderilmesi, yaralıların tahliyesinin sağlıklı bir şekilde sağlanması, esir takasının sürmesi ve garantörlük oluşturulması konusundaki görüşlerini iletecek. Fidan’ın Blinken’a İsrail ile Hamas arasındaki savaşın yayılmaması ve bölgedeki diğer grupların savaşın içine çekilmemesi konusundaki düşüncelerini aktarması bekleniyor. Fidan’ın Blinken ile baş başa görüşmesi hâlinde F-16 konusunun da günde gelmesi öngörülüyor. Fidan’ın, Blinken’dan prosedürlerin hiçbir şart öne sürülmeden bir an önce tamamlanmasını ve kararın olumlu ve süratli bir şekilde Kongre’den çıkmasını isteyeceği belirtiliyor.