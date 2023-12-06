İsrail, ABD'nin savaşın başından bu yana 200 kargo uçağı dolusu teçhizat gönderdiğini açıkladı

6 Aralık 2023 17:18 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:23

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in, Gazze'yi işgali 7 Ekim'den bu yana sürüyor. 27 Ekim'de kara harekatına başlayan İsrail, bölgede çok sayıda katliam yaptı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini aştı. İşgalci İsrail'in savaşın ilk anından bu yana en büyük destekçisi ABD oldu. ABD, İsrail'i hem diplomatik alanda savundu hem ekonomik yardımlar yaptı. Ayrıca bu süreç zarfında ABD, İsrail'e çok sayıda silah gönderdi.

İSRAİL, ABD'NİN 200 KARGO UÇAĞI YARDIM GÖNDERDİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ABD’nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama, ABD’den İsrail ordusu için askeri teçhizat taşıyan 200'üncü kargo uçağının ülkeye ulaştığını belirtti.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığa bağlı ABD Tedarik Misyonu'nun çabalarıyla gerçekleşen sevkiyatların “büyük önem taşıdığı” ifade edildi.

10 BİN TONDAN FAZLA ASKERİ TEÇHİZAT GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda, "Gazze’deki savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği" bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve “daha fazlasının” olduğu kaydedildi.