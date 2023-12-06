İsrail Ordusu, Hamas'a ait tünellere deniz suyu pompalamaya hazırlanıyor

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 2 aydır devam ediyor. İsrail, Gazze'yi işgal etti ve şu ana kadar hastaneler, okullar, ibadethaneler ve sivillerin yaşadığı mahallelerde katliamlar yaptı. İşgalci ordunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bine dayandı. İsrail, katliamlarını sürdürürken Hamas cephesi ise direnişini sürdürüyor. İsrail'in, kara harekatına başladığı 27 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 83 olarak açıklandı. Ancak İsrail'in gerçek sayıyı sakladığı iddia ediliyor. İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürerken, Hizbullah güçlerinin de İsrail'e saldırıları sürüyor.

İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

17:57 Kassam Tugayları 6 İsrail askerinin öldürüldüğünü, Kissufim'un da vurulduğunu duyurdu

16.50 İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi

16.31 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin tamamının, dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldiğini bildirdi.

15.28 Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in askeri noktasına düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail’in Radar askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı gerçekleştirildiği ve hedefin "tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

14.58 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, uluslararası topluma, insan hakları ve insani gerekçelerle Gazze'de "acil ateşkes" konusunda tek ses olarak ısrarcı olması çağrısı yaptı.

13.23 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

10.40 İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi, kayıp sayısı 7 bin 600'e ulaştı.

10:23 İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 saldırısında ABD menşeli askeri ekipmanları kullandığını ve bu saldırılar sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 ailenin yok olduğunu açıkladı.

09:17 ABD: İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişi için bugüne kadar yaptıkları yeterli değil

07:06 Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada'nın, Filistin'e destek ve dayanışma ziyareti kapsamında Ramallah'a gittiği bildirildi.

07:02 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

03:19 Hamas, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etme kararının "Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etme girişimi ve İsrail'in üstünlük anlayışını sürdürmesi" olduğunu belirtti.

03:05 Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail'in, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırılarında Hamas direnişçilerini cinsel şiddet ve tecavüzle suçlama girişimi olan asılsız iddiaları" benimsemesini şiddetle kınadı.

02:43 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

02:01 Japonya hükümeti, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir ortam için ülkesinin çaba gösterdiğini bildirdi.

01:55 Hamas, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

01:48 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), sadece kalıcı bir barışın, Gazze'de yaklaşan insani felaketi önleyebileceğini bildirdi.

01:27 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal ettiğini açıkladı.

00:59 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kara işgalini genişletmeye devam ettiği ve insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra uluslararası bir tarafın müdahalesi olmaksızın İsrail'in denetiminde silahsızlandırılması gerektiğini" söyledi.

00:32 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik işgalini sürdüren İsrail ordusunun bölgedeki tek devlet hastanesi olan Kemal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktığını duyurdu.