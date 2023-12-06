İki kardeşi Hamas'ın elinde olan rehine yakınından Netanyahu'ya: Ordu kaçırılanların bulunduğu daireleri bombalıyor

6 Aralık 2023 14:05 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:31

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: İsrael TV13

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de çıkan savaş tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail ile Hamas arasında savaşın 49.gününde silahlar susmuş ve taraflar ateşkes konusunda anlaşmıştı. Hamas, anlaşma gereği 105, İsrail ise 240 tutsağı serbest bıraktı. Ardından yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle ateşkes bozuldu ve 1 Aralık'ta savaş tekrar başladı. Dün İsrail'de kaçırılanların aileleri ve savaş kabinesi arasında bir toplantı yapıldı. Toplantı, aileler ile kabine üyeleri arasında gergin anlara sahne oldu.

REHİNELERİN BULUNDUĞU BİNALAR BOMBALANIYOR

Netanyahu, Bakanlar, kaçırılanlar ve kaçırılanların aileleri arasında yapılan toplantıda arbede çıktı ve ailelerin öfkesi ortaya çıktı. Kardeşleri Yossi ve Eli Sharabi'nin Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından esir tutulduğu Sharon Sharabi, Netanyahu ve kabineye, "Israil, kaçırılanların bulunduğu daireleri bombalıyor" diyerek tepki gösterdi.

İSRAİL, KATLİAMLARA DEVAM EDİYOR

İsrail, 1 Aralık'ta sona eren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail'in, Hamas üzerinde askeri baskıyı artırarak yeni ateşkes anlaşmasında avantajlı bir konum elde etmek istediği iddia edildi. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, "İsrail saldırıları devam ettiği sürece müzakere yok" ifadelerini kullandı ve ateşkes görüşmeleri yeniden çıkmaza girdi.