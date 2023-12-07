ABD'den İsrail'e kritik uyarı: Peki Gazze'ye saldırılar ne zaman durduracak?

7 Aralık 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:05

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'li bazı üst düzey yetkililer, CNN'e yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, dünya kamuoyunun tepkisi nedeniyle İsrail yönetimine "Gazze'ye saldırıların mevcut haliyle sürdürülemeyeceği" düşüncesini ilettiğini belirtti.

"SALDIRILAR OCAK'TA SON BULABİLİR"

İsimlerini açıklamayan yetkililer, ABD'nin, uluslararası desteği sürdürmek için İsrail'in sahip olduğu sürenin "hızla azaldığı" inancına sahip olduğunu aktardı. Yetkililer, bu nedenle İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yoğunlaştırdığı kara saldırılarının "muhtemelen ocak ayında" sadece Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik "daha dar bir kapsamda ve daha düşük yoğunlukta" gerçekleşebileceğine işaret etti.

Üst düzey kaynaklar, Washington ile Tel Aviv yönetimi arasında yapılan sert görüşmelerde İsrail'in, "Gazze'de sivil kayıpları azaltması" gerektiği konusunda kesin bir şekilde uyarıldığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonunda Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada, "İsrailli liderleri, kişisel olarak sivil kayıplardan ve sorumsuz söylemlerden kaçınmaya, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti önlemeye ve insani yardıma erişimi önemli ölçüde genişletmeye çağırdığını" söylemişti.

"İSRAİL'İN GAZZE'Yİ YENİDEN İŞGALİNİ DESTEKLEMİYORUZ"

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin tutumunu tekrarlayarak, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemiyoruz." dedi.

"Gazze topraklarının daraltılması ve Gazze halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz" ifadelerini kullanan Kirby, Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik soruların sorulması gerektiğini vurguladı. Kirby, Gazze'de yönetimin Filistin halkının isteklerine yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

"FİLİSTİN HALKININ İSTEKLERİNE YANIT VERİLMELİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğini açıklamasına da atıfta bulunan Kirby, 4 Aralık'ta ABC News'e yaptığı değerlendirmede, mevcut Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil" şeklinde konuşmuştu.

Kirby, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin yönetimi" görmeyi arzu ettiklerini ifade etmişti.

İSRAİL, GAZZE'YE 2 AYDIR SALDIRIYOR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerleşim yerleri, hastane, okul, cami, kilise ayırt etmeksizin 2 aydır düzenlediği saldırılarda 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın toplam 16 bin 248 Filistinli öldürüldü, 43 binden fazla kişi yaralandı.