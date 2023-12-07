İsrail, Gazze Şeridi'ne minimum seviyede yakıtın girmesini onayladı

7 Aralık 2023 10:05 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:18

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İsrail TV13

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. İsrail, Gazze'ye yakıt ambargosu uygulamaya devam ediyor. İşgalci güçler, daha önce savaş bitene kadar Gazze'ye 1 damla yakıt girmeyeceğini açıklamıştı. Yapılan yakıt ambargosunun ardından binlerce insan hastanelerde hayatlarını kaybetti. Ancak Gazze'de yapılan katliamlar ve sağlık hizmetlerinin durması, İşgalci ordunun bile etkilenmesine sebep olan salgınlara sebep oldu. İşgalci ordunun içinde ishal vakalarının arttığı bildirildi.

İSRAİL, YAKIT GİRİŞİNİ ONAYLADI

İsrail'de yapılan toplantıda dün bu konu ele alındı. Siyasi Güvenlik Kabinesi, Savaş Kabinesi'nin güney Gazze Şeridi'nde insani bir çöküşü ve salgın hastalıkların patlak vermesini önlemek için gereken minimum yakıt ilavesine izin verilmesi yönündeki tavsiyesini onayladı. Asgari kapsam, Şerit'teki hastalık ve insani duruma göre Savaş Kabinesi tarafından zaman zaman belirlenecek.

Kararda kesin olmamakla birlikte 120 litre yakıt verilmesi planlanıyordu ancak ABD'nin talebi doğrultusunda bu rakam 180 litreye çıkarıldı. Bu rakam belirlenirken, Kızıl Haç'ın verilerinden yararlanıldı.

'İDEOLOJİK ÇÜRÜK' KARŞI ÇIKTI

Karara İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itımar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tepki gösterdi. Ben-Gvir, "Bu yakıt Hamas tarafından kullanılıyor. Birkaç hafta önce bir damla bile girmeyeceğini söyledik ve birdenbire kırmızı çizgiyi değiştirdik" ifadelerini kullandı.