Hamas, İsrail istihbaratını ayakta uyuttu

7 Aralık 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:42

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 62.gününde devam ediyor. İsrail'in Gazze'yi işgalinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini aştı. İşgalci İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatı ise tam anlamıyla bir hezimete dönüştü. Şu ana kadar İsrail cephesi, resmi olarak hayatını kaybedenlerin sayısını 85 olarak açıkladı. Ancak, bölgeden gelen iddialara göre İsrail, kayıplarını saklıyor. İşgalci ordu, bugün 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı. Öte yandan İsrail'in, Lübnan askerinin ölmesine sebep olan saldırısına tepkiler sürüyor. Fransa, İsrail'in saldırısını kınadı ve Lübnan'a destek mesajı yayınladı. İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler.

HAMAS, İSRAİL'İ BÖYLE UYUTTU

Adının gizli kalması koşulu ile Washington Post'a konuşan İsrailli yetkililer Hamas'ın Tel Aviv ile iş birliğiyle ilgilendikleri izlenimini güçlendirmek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat bile sağladığını söyledi. Başka bir deyişle Hamas, saldırıdan önce İsrail'in planlarından haberdar olmaması için Tel Aviv'in dikkatini dağıtmak için İslami Cihat kartını oynadı. Tel Aviv'e Gazze'deki örgüt ile ilgili istihbarat verildi ve İsrail'in dikkati buraya kaydırıldı.

'Hamas, 7 Ekim'de planladığı gibi İsrail'i sahte bir sakinliğe sürükledi' başlıklı haberde 'İsrail'i rehavete sürüklemek için' son dönemde sınırda kalabalık gösteriler organize edildiği bilgisine de yer verildi.

2 İSRAİL ASKERİ DAHA ÖLDÜ

İsrail, Çavuş Amit Buntzel ve Çavuş Almanau Emanuel Falka'nın Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmalarda öldüğünü açıkladı.

UCM'DEN İSRAİL'E UYARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze’de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

BELÇİKA'DAN İŞGALCİLERE YASAK

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ABD'nin benzer bir açıklama yapmasından bir gün sonra, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran şiddet yanlısı İsrailli işgalcilerin Belçika'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşında yaşanan gelişmeler

10.40 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki sivil kayıplara ilişkin, "Hepimiz için yürek parçalayıcı" yorumunu yaptı.

10.10 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemediklerini bildirdi.

08:14 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

07:00 G7 ülkelerinin liderleri, Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

06:44 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğunu duyurdu.

06:02 İsrail, ABD'nin baskısıyla insani çöküş ve salgın hastalıkların önlenmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesine müsaade ettiği minimum yakıt miktarını artırdı.

03:55 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan dün insani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın abluka altındaki Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.