Uşak İyi Parti'de toplu istifa: 'Liyakatsiz, kibir yüklü siyasi tavırlar'

İyi Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, Banaz İlçe Teşkilatı'ndan toplu istifa ettiklerini açıkladı. Aras, istifa açıklamasında İl Başkanı Ayşegül Obalı'yı işaret ederek, "Beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlarını bedelini biz ödemekteyiz" dedi.

Seçime 36 gün kala muhalefet cephesinden art arda istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Uşak'ta İyi Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, Banaz teşkilatının yok sayıldığını öne sürerek ilçe başkanlığı görevinden ve partiden toplu istifa ettiklerini açıkladı.

'LİYAKATSİZ VE KİBİR YÜKLÜ SİYASİ TAVIRLARININ BEDELİNİ BİZ ÖDEMEKTEYİZ'

Enver Aras yapmış olduğu paylaşımda siyasi etiğe sığmayan bir muameleyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "İl Genel Meclis üyesi adaylarımız ve teşkilatımızla sahada partimizin başarısı için canla başla çalışken, İl Başkanı Ayşegül Obalı’nın beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlarının bedelini biz ödemekteyiz. Banaz İYİ Parti teşkilatını yok sayarak, haber verip fikir alma nezaketini dahi göstermeden, bizim bilgimiz dışında Banaz’da farklı kişilerle oturup pazarlık yaparak adaylık teklif etmiş, olumsuz cevap almasına rağmen ertesi gün tekrar bir araya gelinmiş ve anlaşma sağlanamayarak pazarlıkları boşa çıkmıştır, yapılan pazarlıktaki konuları biz hala bilmiyoruz. Siyasetin sermayesinin insan olduğu bilinci ve gönüllülük esasına göre yaptığımız siyasi çalışmalarımız sizler tarafından bilinmektedir" dedi.

'ÇAPSIZLIĞIN VE AHLAKSIZLIĞIN PENÇESİNDE'

Enver Aras mensubu olduğu partide başarı için gece gündüz çalıştıklarını ve İyi Parti İl Başkanı Ayşegül Obalı’nın yaptıklarına tepki göstererek ilçe başkanlığından ve partiden istifa ettiğini açıkladı.

Aras, şu ifadeleri kullandı:

"18 Şubat akşamı, Ayşegül Obalı’nın bizlerle görüşme talebi üzerine parti binasında bir araya geldik, yaptığı yanlışın mahcubiyeti, zor durumda kalmış ve altından kalkamayacağı bir duruma düşmüş olmanın ruh haliyle bizlerden partiyi yıpratmamak ve kendisini aklamak adına, burada bir görev değişikliği tiyatrosu yapalım adayımızı da açıklayalım ricasını, emek verdiğimiz teşkilat ve siyaset yapmayı sürdürecek arkadaşlar adına kabul edip bizden istenen tiyatronun samimiyetsizce resim ve video çekilmesinin figüranı olduk. Fakat Ayşegül Obalı’nın ve avanesinin, basına yaptıkları açıklamayı görünce dehşete düştük. Bizleri İYİ Parti'yi başka partilere peşkeş çekmekle suçlamasını bununla ilgili araştırma yaptıklarını söylemeleri, siyaset kurumunun nasıl bir çapsızlığın ve ahlaksızlığın pençesinde olduğunun göstergesidir."

'HER ADAYA EŞİT MESAFEDEYİZ'

Aras, Uşak İyi Parti İl Başkanı'nı kınadıkları dile getirerek, "Halihazırda bizler, İYİ Parti'den istifa etmiş ve her adaya eşit mesafedeyiz, kimseyi bir adaya bağlamak gibi bir niyetimiz olmadı. Arkadaşlarımız kimin Banaz’ımıza daha faydalı olacağının muhasebesini yapacak zekâdadır ve tercihlerini istedikleri aday için kullanmakta özgürdürler. Bizim herhangi pazarlık ile aday çıkarmama gibi bir işin içinde olduğumuzu söyleyenler bilsin ki; bugün benim görevlendirmiş olduğum arkadaşımız sayesinde aday başvurularını ilçe seçim kuruluna yapmışlardır" ifadelerini kullandı.