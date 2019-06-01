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1 Haziran 2019 Cumartesi
  3. Mülk sûresi kabir azabından korur

Mülk sûresi kabir azabından korur

Mülk sûresi kabir azabından korur

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

 “Mülk Sûresi’ni her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.”
“Mülk Sûresi’ni okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk Sûresi’ni okuyan kimse, Kadir Gecesi’ni ihya etmiş gibi sevaba nail olur.”
“Ben Mülk Sûresi’nin, ümmetimden her insanın kalbinde olmasını severim.”
Abdullah ibni Mes’ûd buyurdu ki:
“Birisi vefat edip kabre konduğunda, azap melekleri ölünün başına gelir. Baş onlara der ki:  “Ona dokunmayız. Zira o bana, Mülk Sûresi’ni okurdu.”
Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki:  “Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir.”
Bu sebeple bu sûreye, “kabir azabını engelleyici” anlamında “Mânia” denilmiştir.”

 

01.06.2019 - 06:47

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