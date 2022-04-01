Vatandaş camilere akın etti: Tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelmesi üzerine bugün gerçekleşen ilk teravih namazına tüm yurtta vatandaşlar camileri doldurarak katıldı.

Rahmetin ve bereketin ayı olan Ramazan-ı Şerif, bu yılda tüm maneviyatıyla huzur iklimini getirerek başladı. Bu kapsamda tum yurtta camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

ANKARA

Başkentte, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için Hacı Bayram, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere kentteki camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı.

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır cami ve mescitlerde teravih namazını kılamayan müminler, camilere akın etti.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde namaz kılan ve dua edenler müminler, Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesini de ziyaret etti.

"CAMİDE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Teravih namazı kılmak için camiye gelenlerden Satılmış Sağlık, AA muhabirine, iki yıldır Covid-19 nedeniyle teravih namazını cemaatle kılamadığını söyledi.

Sağlık, "Covid-19 sürecinde evlerimizde kendi imkanlarımızla teravihimizi kılıyorduk. Şu anda camideyiz. O yüzden çok mutluyum. Çünkü bugünlere Allah'ın rızasıyla kavuştuk. İnşallah bugün teravih namazını cemaatle kılacağız." dedi.

Mahmut Öztürk de "Kalplerimizdeki virüslerden, dünyadaki sıkıntılardan, savaşlardan ve depremlerden başta ülkemiz olmak üzere, İslam coğrafyasını Rabb'im muhafaza etsin diye dua edeceğim. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın." diye konuştu.

ADANA

Adana'da, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan ve ihtişamıyla dikkati çeken Sabancı Merkez Camisi'nde teravih kılındı.

Çok sayıda çocuğun da aileleriyle geldiği camide namaz, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da da ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarihi Ulu Cami de teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravihi kıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa Cami, İmaret Cami ve Yeşil Cami'yi doldurdu.

Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

AĞRI

Ağrı'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Ulu Cami başta olmak üzere il genelindeki camilerde kılınan teravih namazına bazı aileler çocuklarıyla geldi.

Çocukların bazıları saf tutup namaz kılarken, bir kısmının da oyun oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.

AKSARAY

Aksaray'da Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl camilerde kılınmayan teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere vatandaşlar akın etti.

Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasır sererek namaz kıldı.

ANTALYA

Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ilk teravih kılındı.

Muratpaşa Camisi ve 8 asırlık Yivli Minare Camisi ile kentteki diğer camilere de vatandaşlar geldi.

Çok sayıda çocuğun da bulunduğu camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

BARTIN

Bartın'da vatandaşlar, Şadırvan, Arap, Yukarı Çarşı Halil Bey, İmam Hatip, Orduyeri, Esentepe ve İbrahim Paşa camilerine ilgi gösterdi. Teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, ramazanın önemi hakkında vaaz verildi ve dua edildi.

Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, ilk teravih namazını eda etti.

BOLU

Bolu'da vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı kılmak için camileri doldurdu.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Büyük Cami Mahallesi’nde bulunan tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'ni de onlarca vatandaş teravih namazı için doldurdu.

BURDUR

Burdur’da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, teravih namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Vatandaşlar daha sonra yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihini kıldı. Cami çıkışında bazı hayırseverlerce çeşitli ikramlar dağıtıldı.

DÜZCE

Düzce'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar yatsı namazı ile birlikte ramazan ayının ilk teravih namazını kılarak dua etti.

EDİRNE

Edirne'de vatandaşlar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde vatandaşlar ibadet için ayrılan bölümde teravih namazını kıldı.

Vatandaşlardan Hazar Pişmiş, AA muhabirine, 2 yıldan bu yana ilk toplu teravih namazının kılındığını söyledi.

Pandemi nedeniyle camilerde toplu teravih namazı kılınamadığını belirten Pişmiş, "Herkesin ramazan ayına mutlu, bereketli ve huzurlu girmesini diliyorum. Hepimizin için hayırlı olsun inşallah." dedi.

Trakya Üniversitesinin Kosova uyruklu öğrencisi Enes Kaşi ise Eski Cami'de namaz kıldığını belirterek, "Kalabalık bir ortamda namaz kılmak çok güzel herkese hayırlı ramazanlar dilerim." diye konuştu.

Arnavutluk'tan gelen Şuayip Şulafku da Trakya Ünversitesinde okuduğunu ve iki yıldır ilk kez toplu halde teravih namazı kıydığı için mutlu olduğunu kaydetti.

ERZURUM

Erzurumlular, teravih için özellikle kentteki tarihi camileri tercih etti. Ulu Cami, Lalapaşa Cami, Murat Paşa Cami, Gürcükapı Cami en fazla ilgi gösterilen camiler arasında yer aldı.

Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti.

Bazı vatandaşlar, ilk teravih namazı için merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeki Selvi Erdemoğlu Camisi'ne gelerek namazlarını eda etti.

Kadınlar da namaza, caminin kendilerine ayrılan bölümünde katıldı.

HATAY

Hatay'da vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay, ramazanın önemine vurgu yaptı.

Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.

ISPARTA

Isparta'da yatsı ezanının ardından kentteki camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Vatandaşlar, ramazan ayının manevi duygusunu yaşadı.

Teravih namazının ardından camilerde Kur'an da okundu.

İZMİR

İzmir'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar başta Bilal Saygılı Camisi olmak üzere şehirdeki camileri doldurdu.

Çok sayıda çocuk da aileleriyle camiye geldi.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan tüm dünyaya barış getirmesi için dua etti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta da ramazan ayının ilk teravihinde camilere akın eden vatandaşlar, namaz başlayıncaya kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Vatandaşların büyük bölümü Türkiye'nin en büyük camileri arasındaki Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar daha sonra teravih namazını kıldı.

KARABÜK

Karabük'te de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı kılmak için camileri doldurdu.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı. Namazın ardından dua edildi.

KARAMAN

Karaman'da vatandaşlar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Aktekke Camisi'nde ilk teravih heyecanını yaşadı.

Ramazan ayının coşkusunu yaşayanlar, ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Vatandaşların birçoğu, teravih namazına çocuklarıyla geldi.

KARS

Kars'ta da vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere gitti.

Tarihi Fethiye Camisi'ne gelen kent sakinleri, namaz öncesi imam hatip Adem Aktaş'ın verdiği vaazı dinledi.

Daha sonra tarihi camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

KAYSERİ

Kayseri'de de vatandaşlar, teravih namazı için başta tarihi Hunat, Bürüngüz, Hacı Kılıç, Kurşunlu ve Gevher Nesibe olmak üzere camilere gitti.

Vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşayıp, dua etti.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Nur Cami ve Külliyesi'nde vaaz verdi.

İki yıl aradan sonra teravih namazı için camiye gelen vatandaşlar vaazın ardından namazlarını kıldı.

Camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde ise ramazanın ilk teravih namazı tarihi Hızırbey Camisi'nde kılındı.

Çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazı için başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi.

Hızırbey Cami İmamı Zaim Işık, ramazanı konu alan vaaz verdi.

Cami önlerinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlardan Tamer Kılıç, iki yıl aradan sonra teravih namazını camilerde kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazana ulaşmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Kılıç, ramazanın tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını temenni etti.

KİLİS

Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından bir çoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

KOCAELİ

İzmit'teki tarihi Orhan, Yeni Cuma ve Fevziye camilerini dolduran vatandaşlar, önce ramazan ve oruç hakkında verilen sohbeti dinledi, ardından yatsı namazını kıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşlar 2 yıl aradan sonra ramazanın ilk teravih namazını kılmak için omuz omuza saf tuttu.

Namazın ardından ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesi için dua edildi.

KONYA

Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu.

Camideki vaazın ardından birçoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kadınlar da namazlarını, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.

MALATYA

Malatya'nın Battalgazi ilçesine Bağlı Zafer Mahallesi'ndeki Turgut Özal Camisi'nde vatandaşlar teravih namazı kılmak için camiyi doldurdu.

Ramazan ayıyla ilgili verilen vaaz ve edilen duanın ardından vatandaşlar namazlarını eda etti.

MERSİN

Mersin'de de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

MUĞLA

Muğla'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere geldi.

İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ramazanın önemine vurgu yaptı.

Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

SAKARYA

Sakarya kent merkezindeki tarihi Orhan Camisi'ne akşam namazıyla gelmeye başlayan vatandaşlar, camide verilen sohbeti dinledi.

Yatsı ezanının okunmasıyla her yaştan inananların geldiği camide yer kalmayınca teravih namazı için avluya serilen hasırlar üzerinde saf tutuldu.

SİVAS

Sivas'taki Paşa Camisi'nde teravih öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar, namaz sırasında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da da vatandaşlar ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

YOZGAT

Yozgat'ta vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Akşam namazı sonrası İl Müftüsü Hasan Gülden, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde vaaz verdi.

Teravih namazına gelenlerden Hatice Bütüner, salgın nedeniyle 2 yıl gelemedikleri camiye kavuşmanın ve teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan da salgın dolayısıyla bir süre camilerden uzak kaldıklarını belirterek, "Şimdi çok heyecanlıyız, ramazan-ı şerifimiz hayırlı olsun, hayırla ve bereketle gelsin." dedi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Ali Molla Camisi'ne gelen her yaştan vatandaş, ezanın okunmasıyla saf tutarak, teravih namazını kıldı, dua etti.

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