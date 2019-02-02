Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ameliyatın hemen ardından ayağa kalkan Jeremy, yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

SAĞLIK TURİZMİ VESİLE OLDU

Beynindeki tümör yüzünden beş senedir çeşitli sağlık problemleri yaşayan Jeremy’nin doktor olan babası Tomia Mkina, oğlunun hastalık sürecini yakından takip ediyordu. Tedavi için umut arayan genel cerrah babanın yolu, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’den Tanzanya’ya giden Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Demirarslan ile kesişti. Baba Mkina, oğlunun rahatsızlığını Türk doktorlara anlatınca Jeremy’in, Türkiye’de ameliyat edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ülkesinden kilometrelerce uzağa İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesine gelen küçük çocuk, Beyin ve Siniri Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Öğrenci tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında beynindeki tümörden kurtulan Jeremy, yoğun bakımdan çıktıktan hemen sonra ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini söyledi.