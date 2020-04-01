Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalanmasının ardından daha önceden de aynı hastalığa yakalandığı ve hastanede tedavi edildiği belirtilen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve ildeki ilk korona virüs hastası taburcu oldu. Sağlık personeli olan ilk hasta tedavisinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.