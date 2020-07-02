Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Maskelerin ortalama kullanım süresinin iki ila dört saat olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velat Şen “Ancak çok öksüren, çok hapşıran ve ağzında sekresyonu fazla olan kişilerin daha kısa süreli ve sık olarak maske değiştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla maskeyi gün boyunca sekiz saat, 10 saat takmak kesinlikle doğru değil. Çünkü ağzımızdan tükürükle çıkan, konuşmamızla çıkan veya öksürüğümüz, aksırığımızla saçılan virüs ve mikroorganizmalar bu maskenin üzerine yapışır. Bu maskeyi takmaya devam edersek bu havayı soluyarak kendimizi enfekte etmiş oluruz. Cerrahi maskelerin yıkanması, kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması kesinlikle yanlıştır" diye konuştu.