Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yeni tip koronavirüse (Covid-19) ikinci kez yakalanmanın 6 aydan önce olası görülmediği belirtildi.

Oxford Nuffield Halk Sağlığı Departmanı’ndan profesör David Eyre, “Bulgularımız dünya genelinde Covid-19’a yakalanan 51 milyonu aşkın insanı, sevindirmeli. Çünkü artık pek çok kişinin kısa süreliğine de olsa yeniden Covid-19’a yakalanmayacağından eminiz” dedi.

Bununla birlikte, yeniden enfekte Covid-19 vakaların, virüse karşı bağışıklık süresinin kısa süreli olduğunu düşündürüyor ve insanların hastalığı yenmesinin çok kısa bir süre ardından yeniden hastalanacağı konusunda endişelendiriyor.

"OLDUKÇA NADİR"

Ancak, virüsle yakın temes halinde bulunan sağlık çalışanları arasında yapılan çalışmada, yeniden enfeksiyon vakalarının oldukça nadir olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, Nisan ve Kasım ayları arasında Covid-19 hastası olan 11 bin 52 sağlık çalışanı takibe alındı. 6 ayın ardından sedece 89 kişinin yeniden koronavirüs semptomları gösterdiği aktarıldı.

Eyre, “Covid-19’a yakalanmak, insanların çoğu için onları en az 6 ay boyunca yeniden hastalanmaktan koruyor, antikor testi pozitif çıkan hiçbir katılımcıda yeni semptomatik enfeksiyon görmedik” dedi. (NTV)