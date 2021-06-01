Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelen 50 yaşındaki Burak Horoz, yaklaşık 6 ay önce Covid-19 geçirdiğini belirterek, "Sıram geldi ve aşımı yaptırdım. Güvenli hissediyorum kendimi ama herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak da yine kendi güvenliğini sağlaması lazım." dedi.

"AŞI EN İYİ ÇÖZÜM"

"Aşı, şu an için en iyi çözüm." diyen Horoz, herkesin aşı olmasının toplum sağlığının korunması için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Horoz, "Bu kişisel tercih ama aşı olunmaması herkesi tehlikeye sokuyor olabilir." ifadesini kullandı.

Atılım Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan 53 yaşındaki Füsun Terzioğlu, şu ana kadar Covid-19'a karşı kendini koruyabildiğini ancak her zaman tedirginlik yaşadığını belirterek, "Aşımın ilk dozunu oldum, daha rahatladım. İnşallah ikinci dozu da olduktan sonra daha güvenli olacağım." dedi.

Aşı yaptıranlardan Mehmet Ali Uslu, aşıyla güven duygusunun daha arttığını vurgulayarak, "Kendi güvenlik önlemlerimizi alsak da maskemizi çıkarmasak da aşı yapıldığı için güven geldi. İnşallah eşim ve çocuklarım da aşı olur ve sıkıntı kalmaz." diye konuştu.

3. AŞAMAYA GEÇİLECEK

Covid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle oluşturulan takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

Takvim doğrultusunda, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasıyla ikinci aşama tamamlanacak ve üçüncü aşamaya geçilecek.

Aşılama takvimine göre, üçüncü aşamanın ilk basamağı 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak ve 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla tamamlanacak.

Dördüncü aşama kapsamında da sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

RANDEVU NASIL ALINIYOR?

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

Yerli aşı için geri sayım: TÜBİTAK Başkanı tarih verdi Yerli aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, salgınına karşı VLP temelli yerli aşının bu yıl kasım-aralık aylarında kullanılır hale getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Nikos Dendias, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın aşı sertifikası konusunda anlaştığı duyuruldu.

Toplam aşı oranı 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı Türkiye'de koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları etkin bir biçimde sürdürülüyor. Alınan son bilgilere göre, bugüne kadar 28 milyon 825 bin 678 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 16 milyon 512 bin 462 kişiye ilk doz, 12 milyon 313 bin 216 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.