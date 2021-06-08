Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde görülen ve giderek yoğunlaşan müsilajın (deniz salyası) sağlık için de tehdit oluşturduğunu bildiren uzmanlar, müsilajlı suların içinde yüzülmemesi ve bu mikroorganizmalarla beslenen deniz ürünlerinin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Müsilajın deniz ortamında oluşan mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler (salya) olduğunu söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gamze Varol, “Deniz suyunun cilde, göze ve vücudun açık olan diğer bölgelerine teması, ağızdan alınması hastalıklara yol açabilir. Deniz salyası gözle görülmese de bazı kirli sularda bulunabilir. Suya girip çıktıktan sonra yağlı kaygan bir his bırakan bu organizmalara temas etmek, ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi alerji belirtileri, göz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, ishal gibi mide ve bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabilir” dedi.

TİFO VE KOLERA BAKTERİLERİ DAHA KOLAY ÜRER

Müsilajın denizlerde oluşturduğu ortamın insan sağlığı için zararlı ve hastalık yapan bazı mikroorganizmaların üremesini kolaylaştıracağını ifade eden Doç. Dr. Varol, “Müsilajın içinde bulunan mikroorganizmalardan çok, bu maddenin deniz yüzeyini kaplayarak deniz suyunun daha fazla ısınması sonucu alt katmanlarda üreyecek bakteriler sağlık için zararlı olabilir. Bunlar içinde en riskli olanları deniz suyunda yaşayabilen mide bağırsak parazitlerinden halk arasında tifo olarak bilinen salmonella ve kolera bakterileridir. Salmonella 200’den fazla hastalığa sebep olur. Müsilaj tabakası, deniz suyunun daha da ısınmasına sebep olarak kanalizasyon suları ile denize karışan bu bakteriler üremesine zemin hazırlar” diye anlattı.

İşte Marmara'yı kurtaracak planlar Müsilaj acilen temizlenecek. Arıtma tesisleri 7/24 online izlenecek. Gemilerin atık sularının boşaltılması önlenecek. Tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak.

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Bu zararlı bakterilerin o sıcak sularda yetişen ve onlarla beslenen balıklar ve özellikle kabuklu deniz canlıların tüketilmesi ile insan besin zincirine girebileceğini bildiren Doç. Dr. Varol, “Yurt dışındaki yayınlarda müsilajlı denizde yetişen midye, istiridye, küçük balıklar ve bu balıklarla beslenen orta büyüklükteki balıkları tüketenlerde ateş, ishal, mide bulantısı, kolda ve bacakta hissizlik gibi şikâyetler görülmüş. Özellikle kirli alanlarda yetişen ve içinde ağır metaller gibi toksinleri barındırabilen midye ve istiridye bundan çok etkileniyor” dedi.

Facia Ege'ye ilerliyor “Belediyeler mutlaka atık su arıtma tesislerinde ileri teknoloji kullanmalı” diyen Bozoğlu “Sanayi kuruluşları denetlenmeli. Yoksa toplu balık ölümleri gerçekleşir. Denize girmek hayal olur” şeklinde konuştu.