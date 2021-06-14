Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Aşılamada rekor: En yüksek günlük doza ulaşıldı Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

AB'nin Covid-19 aşı sertifikası yasalaştı Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.