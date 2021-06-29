Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın üçüncü fazından gelecek sonuçlar merakla bekleniyor. TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını cevaplayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kanser aşıları üzerinde de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

YÜZDE 100 ETKİLİ

Covid-19 aşısının sonbaharda hazır olmasını beklediklerini belirten Çalış şunları söyledi: Yerli aşının çalışmalarının üçüncü fazında 40 bin 800 gönüllü aşılanacak. İlk iki fazda gönüllülerden birer hafta arayla alınan kan testlerine bakarak aşının virüse karşı antikor oluşumu ve diğer parametrelerde ne kadar etkili olduğuna bakıldı. Turkovac aşısının insan ve hayvan deneklerinde yüzde yüz etkili olduğunu gördük. ‘Niye geç kaldık?’ diyenler oluyor. Aşıda geç kalmadık. Koronavirüs Türkiye’ye ulaşmadan önce biz çalışmalara başlamıştık. Mart 2020'de pandemi başladığında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Hoca’mızla aşı geliştirmeyi konuşmuştuk. Deney faresini ABD'den sipariş etmiştik. Farelerin getirilmesinde bir hayırseverimizin katkısı oldu. İngiltere, Rusya, Çin sars ve mers tecrübesi geçirdiği için aşıyı daha erken yaptı. Dünyada 7-8 ülke başardı. Birisi Türkiye. Bu büyük bir gurur. İlkleri başardık.

KANSERE KARŞI 3 PROJE

Üniversite bünyesindeki merkezde yeni aşıların da geliştirileceğini ifade eden Prof. Dr. Çalış, “Biz araştırma üniversitesiyiz, misyonumuz bu. TÜBİTAK'a 1.004 başvurumuz var. Dört tane enfeksiyon hastalıklarına karşı, üç tane kansere karşı aşısı projemiz bulunuyor. Sülük enziminden prostat ve mesane kanserine karşı ilaç geliştiriyoruz. Çalışmayı ABD ile ortak yürütüyoruz. Bunun da üç faz çalışmasını üniversitemizde yapacağız” diye konuştu.

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