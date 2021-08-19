Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Aynur Dumlu, ilk üç çocuğunu sezaryenle dünyaya getirdi. Dördüncü defa hamile kalınca gittiği hastanedeki doktorlar üçüncü sezaryenden sonrasının riskli olacağını söyleyerek sezaryen doğumu kabul etmedi. Bunun üzerine hekim arayışına giren Dumlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Suat Gencer’le irtibata geçti. İyi bir takip sonrasında dördüncü çocuğunu sağlıklı şekilde kucağına alan Dumlu, daha sonra beşinci, altıncı ve yedinci çocuğunu da sezaryenle doğurdu. Son olarak sekizinci defa sezaryen usulüyle bir kız çocuk dünyaya getiren Dumlu “Çocukları çok seviyorum. Dokuzuncuyu da düşünüyorum” dedi.

İyi bir takip ve gebelik planlaması ile çok sayıda sezaryen doğum yapılabileceğini söyleyen Dr. Gencer “Anne adayının sağlık durumu, geçmişteki sezaryen öyküsü ve bebeğin anne karnındaki durumu sağlıklı bir sezaryen doğumu destekliyorsa tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

Sezaryenle doğan bebeklerde ilk 5 yılda enfeksiyon daha fazla görülüyor Avustralya’daki araştırmacılar, sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda ilk 5 senede enfeksiyona yakalanma riskinin normal doğumdakilere göre fazla olduğunu tespit ettiler.