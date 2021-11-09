Türkiye Gazetesi

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Antimikrobiyal etkisi sebebiyle greyfurt çekirdeğinin en iyi doğal antibiyotikler arasında yer aldığını hatırlatan Dyt Merve Sır greyfurt faydalarını şöyle sıraladı:

>Greyfurt çekirdeği ekstresi ve sardunya yağı kombinasyonunun süper virüs olarak bilinen MRSA’ya karşı en iyi antibakteriyel sonuçları sağlar.

> Çekirdek, pankreas dokusunda iltihaplanma ile ilgili değişiklikleri önlemektedir. Bu koruyucu etkinin sebebi, greyfurt çekirdeği ekstresinde bulunan antioksidan maddesi olan flavonoittir.



Greyfurt çekirdeği antibiyotik görevi görüyor

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRMEYE YARDIMCI

> Greyfurt çekirdeği kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürür.

> Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu için kardiyovasküler sistem üzerinde de olumlu etkiye sahiptir.

Greyfurta "koronavirüs" dopingi Koronavirüsün ardından iç piyasada tüketimi neredeyse hiç olmayan greyfurta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yüksek talep gelmeye başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor.

Hiçbir antibiyotik Covid’den korumaz Dr. Songül Özer, Covid-19'dan korunmak için antibiyotik kullanmak isteyenleri uyardı: Vücutta hastalık yapan başka bir mikroorganizma olan bakterileri öldüren antibiyotiklerin, virüsler üzerinde hiçbir etkisi yoktur.