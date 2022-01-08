Türkiye Gazetesi

Beyin travması, kafatasının sarsılması ya da ciddi hasar alması sonucu içindeki beyin dokusunun zedelenmesine denir. Kafatasının aldığı bir yük sonucu beynin etkilenmesiyle ortaya çıkan, çok hafiften çok ciddi düzeylere kadar gidebilen bu travmalar kalıcı hasarlar bırakabilir.

HANGİ DARBELER BEYİN TRAVMASINA NEDEN OLUR?

Beynin aldığı yüke bağlı olarak bazen hiçbir şey olmaz. Ancak bazı durumlarda beyin travmaları, anlık bilinç kayıplarına veya haftalar süren koma durumuna yol açabilir. Beyin travmalarında darbenin kafatasına yüklediği mekanik yük önemlidir. Basit çarpmalar ya da sürtmeler beynin olumsuz etkilenmesine sebep olmaz. Yüksekten düşme, ciddi trafik kazaları ya da kafa tası kemiklerinde ciddi travmalara neden olacak başka durumlar genellikle beyin dokusunu olumsuz etkiler. Çarpmalarda oluşan bazı morluk ya da şişlikler dışardan ciddi gibi görünse de hayati sorunlara sebep olmaz. Ancak kişi, dışardan bir hasar olmaksızın ciddi bir travma geçirdiyse örneğin ağır bir trafik kazası yaşadıysa olası beyin kanamasına karşı mutlaka incelemeler yapılmalıdır.

BEYİN TRAVMASI KALICI HASAR BIRAKIR MI?

Basit travmalardan sonra ortaya çıkan basit sarsıntılar genelde bir bulgu bırakmaz ya da uzun dönemde herhangi bir olumsuzluğa sebep olmaz. Ancak söz konusu sarsıntı beyin içinde bir kanamaya neden olmuşsa, kanamanın oluşturduğu harabiyet uzun süreli ya da kalıcı olabilir. Çünkü kanamanın olduğu bölgedeki beyin hücrelerinin kendini yenileme şansı pek yoktur. Bazı beyin travması olgularında beynin elektriksel işleyişi uzun dönem olumsuz etkilenirse hastalar sara nöbeti geçirebilirler. Bazı ciddi beyin travmaları sonrasında ise bazen hastalar, haftalar ya da aylar boyu bilinç kaybı yaşayabilir ya da o kişide psikolojik değişimler söz konusu olabilir. Hastanın iletişim ve hatırlama fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir. Bazı hastalarda asabiyet gibi sorunlar tıbbi tedavi gerektirecek boyutlara ulaşabilir.

Beyin travması yaşayan bir kişi, kazanın öncesini ve sonrasını hatırlamakta zorluk çekiyorsa, uyku hali varsa veya uyandırılamıyorsa hayatı risk altında olabilir.

BEYİN TRAVMASININ TÜRLERİ NELERDİR?

Beyin travmasında travmanın meydana getirdiği anatomik hasarlar; kafatasında kırıklar, çatlaklar, çökmeler şeklinde olabilir. Bunun dışında beyin zarının üzerinde, beyin zarının altında veya beyin dokusunun içerisinde kanamalar olabilir. Mekanik yükün şiddetine bağlı bir kanama olmaksızın beynin kendi fonksiyonlarını kısa veya uzun süreli yitirmesi durumu gerçekleşebilir. Beyin travmalarında anatomik olarak görülebilen, radyolojik değişikliklerle tespit edilebilen hasarlar söz konusu olabilir. Bunların bir kısmı doktor müdahalesi gerektirebilir, bazı durumlar ise müdahaleye gerek kalmaksızın yalnızca izlenmelidir. Bu hastalarda beyin dokusunun aldığı mekanik yük oranında uzun süreli bilinç problemleri yaşanabilir.

BEYİN TRAVMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hafif beyin travmasında; davranış değişiklikleri, baş ağrısı, bulanık görme zihinde karışıklıklar görülebilir. Orta ve şiddetli beyin travmasında ise tekrarlanan kusmalar, mide bulantılarını, hafıza problemleri, kollarda ve bacaklarda uyuşma, konuşma bozuklukları görülebilir.

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