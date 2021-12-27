Türkiye Gazetesi

Teknolojinin gelişmesi pek çok alanda kolaylık sağlıyor, Synchron isimli beyin implantı geliştiren şirket, felçli bir hastada düşüncelerini metne dökmesini sağlayan çip geliştirdi.



Robot üreticisinden teklif: İnsansı robota yüzünü verene 200 bin dolar Robot üretici firma 2023'te hizmet sektöründe kullanılması planlanan insansı robotların görünümü için yüzünün kullanılması hakkını verene tam 200 bin dolar verecek.

Avustralya'da Philip O'Keefe isimli 62 yaşındaki felçli hasta, Stentrode beyin bilgisayar arayüzünü kullanarak, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Tuşa basmaya veya seslere gerek yok. Bu tweet'i sadece düşünerek oluşturdum." şeklinde doğrudan düşüncesini Twitter aracılığıyla başarılı bir şekilde metne döktü.



ALS hastası ​Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Tuşa basmaya veya seslere gerek yok. Bu tweet'i sadece düşünerek oluşturdum." şeklinde doğrudan düşüncesini başarılı bir şekilde Twitter aracılığıyla metne döktü.



Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının henüz bir tedavisi yok ve kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor.



O'Keefe, bu teknolojinin kendisine bağımsızlık kazandırdığını bildiğini ve bunun için pratik yapması gerektiğini söyledi. "Şimdi, sadece bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünüyorum ve e-posta gönderebilir, banka yapabilir, alışveriş yapabilir ve şimdi Twitter aracılığıyla dünyaya mesaj gönderebilirim." diyerek kendini ifade etti.



Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Robotlarla yaşama fikrine alışalım Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Türker Kılıç, "İnsan beyninin zekâ ve düşünce kapasitesi sayesinde dijital bir devrim yaşanıyor. Yapay zekâ, insan zekâsının matematiksel olarak ölçülebilmesini sağlayacak. Yapay zekânın ileri aşamalarında kendi kendine öğrenen cihazlar hayatımıza girecek" dedi.