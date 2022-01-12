Türkiye Gazetesi

Hem Türkiye’de hem de dünyada birçok mutfağın vazgeçilmezi olan sarımsak, yemeklere lezzet kattığı gibi binlerce yıldır ilaç olarak da kullanılıyor. ‘Süper gıda’ olarak bilinen sarımsak, doğal antibiyotik etkisiyle de ön plana çıkıyor. Virüslerin kol gezdiği bu dönemde ise sarımsağı beslenme listemizden eksik etmememiz gerekiyor. İşte sarımsağın faydaları…

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Sarımsak, hem kötü kolesterolü düşürür hem de vücudu kalp ve damar hastalıklarından korumaya destek olur. Sarımsağın kolesterol seviyesini düşürücü etkisini gösteren birçok çalışma mevcuttur. Günde yarım diş sarımsak tüketmek kan kolesterol seviyelerini dengede tutar.

TANSİYONU DENGELER

Yüksek tansiyonu olanlar sarımsağı beslenmelerinden eksik etmemeli. Hipertansiyonu olan kişiler için sarımsağın tansiyonu düşürmede etkili olduğu birçok çalışmayla da kanıtlanmış. Sarımsak özü, tansiyonda düşüş sağlayan ‘polisülfid’ maddeler sayesinde tansiyonu dengede tutmaya yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Yapılan birçok çalışmada sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlandı. Bu mükemmel besin içerdiği “allicin” maddesi sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahip. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.

Sarımsağın besin değerlerini kaybetmemesi için yemeklerin içinde çok uzun süre pişirilmemesi gereklr.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR

Sarımsak soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Yapılan bir araştırma da bunu doğrular nitelikte. İlgili çalışma, 12 haftalık süre boyunca günde bir adet sarımsak yiyen hastaların soğuk algınlığı riskinin daha düşük olduğu ve enfekte olduklarında daha hızlı iyileştikleri ortaya çıkmış.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Sarımsak kilo vermeye de yardımcı olur. Yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilere göre, sarımsağı çiğneyerek yemek yağ yakımını hızlandırıyor. Ancak kokudan rahatsız olurum diyorsanız yemeklerde pişmiş olarak da tüketebilirsiniz.

Sarımsak yutmak bilindiği gibi faydalı değil! Sarımsak, faydalarıyla bizleri her geçen gün şaşırtan yiyeceklerden biri... Kokusundan hoşlanmayan ancak bu faydalarından yararlanmak isteyen birçok kişi sarımsak yutmayı tercih ediyor. Peki, sarımsak yutmak yararlı mı?

Zeytin çekirdeğinin faydaları inanılmaz, şifa dağıtıyor (Zeytin çekirdeği yutulur mu) Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan zeytin, kendisi ve yağı kadar çekirdeğinin faydaları ile de gündemde. Sık sık zeytin çekirdeğin faydaları merak edilse de bazı uzmanlar zeytin çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu konusunda ısrar ediyor. Pek çok derde deva olan zeytin çekirdeği, bağırsak ve mide sağlığına iyi geldiği gibi kötü kolesterolün de önüne geçiyor.