Türkiye Gazetesi

Londra’da Moorfields Göz Hastanesi’nde yapılan operasyonla kadının gözünde retinanın altına 2 milimetre eninde bir mikroçip ve içinde kamera olan özel camlar yerleştirildi.

Daha sonra cihaz, kadının bileğine takılan bilgisayara bağlandı. Bilgisayar, yapay zeka algoritmalarıyla kamera tarafından alınan nesneleri teşhis ediyor. Sonuçlar daha sonra kızılötesi ışın olarak mikroçipe yansıtılıyor, bu da onu bir elektrik sinyaline dönüştürüp beyne iletiyor.

GÖZÜNDE YENİDEN SİNYALLER BELİRDİ

İsmi açıklanmayan kadının, operasyon sonrasında görmeyen gözünde yeniden sinyaller belirdi. Yedi çocuğu ve sekiz torunu olan kadın, "Bu implantı ilk yaptıran kişi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sol gözümdeki görme kaybı sebebiyle bahçe işleri, suluboya ile resim yapmak gibi çok sevdiğim bazı şeyleri yapamıyordum. Hobilerimden tekrar keyif alabilmeyi ümit ediyorum" dedi.

Operasyonda kullanılan Prima System cihazını, Fransa'da Pixium Vision firması geliştirdi.

Sarı nokta hastalığına dikkat Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hakkı Zeki Büyükyıldız, son zamanlarda artış gösteren Sarı nokta (Makula Dejeneresansı) hastalığı ile ilgili açıklama yaptı.

Gece körlüğünden sarı nokta hastalığına Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner, retina hastalıklarının iyileşmesinde alınan sonuçların oldukça başarılı olduğunu kaydetti. Öner, kalıtımsal retina hastalıklarının tedavisinde denenen bir diğer tedavi şeklinin ise gen tedavisi olduğunu, bu yöntemle ilgili ilaçların geliştirilerek tedavide uygulanabileceğini sözlerine ekledi.