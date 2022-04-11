Türkiye Gazetesi

Oruç tutmak kalbe de faydalı! Ayhan Küp, oruç tutmanın kalp sağlığı açısından yararlı olduğunu ancak kalp rahatsızlığı bulunan hastaların doktor kontrolünde ramazan ayında oruç tutmalarını önerdi.

KALP PROBLEMİ OLANLAR DOKTOR KONTROLÜNDE ORUÇ TUTMALI

Oruç ve kalp sağlığına ilişkin konuşan Kardiyoloji Uz. Dr. Ayhan Küp, “Hasta bazlı olarak değerlendirmek gerekirse ileri evre kalp yetersizliği yanında daha ritim bozukluğu tanıları olan veya ölümcül ritim bozukluğu olan hastaların doktor kontrolünde oruç tutması gerekebilir. Ama genel olarak ritim bozukluğu olan hastalar oruç tutabilirler“ dedi.

“BRUGADA ŞÜPHESİ OLANLAR KESİNLİKLE ORUÇ TUTMAMALI”

Sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmanın pek çok hastada sorun oluşturabileceğini kaydeden Küp, şöyle konuştu:

“Brugada dediğimiz ölümcül ritim bozukluğuyla seyreden ani bir şekilde hayatını kaybeden hastalar oluyor ve genetik geçişli bir hastalık bu. Bu hastalarda ağır yemek sonrası bu ritim bozuklukları tetiklenebiliyor. Brugada şüphesi olan veya tanısı olan hastalar, kesinlikle oruç tutmamalı. Diğer bir grup ise Hipertrofik kardiyomiyopati, dediğimiz, kalp duvarlarının kalınlaşmasıyla giden genetik bir hastalık yine. Bu hastalarda da uzun süreli açlık veya susuzluğa bağlı olarak kan volümü düştüğü için buna bağlı olarak ani bir şekilde tansiyonu düşüp bayılmalara sebebiyet verebilir. Bu hastalarda kesinlikle oruç tutmamalı. Ritim bozukluğu olan hastalar genelde 2 çarpı 1 tarzında ilaç kullanıyor. Bu hastalar aslında oruç tut zamanında da rahat bir şekilde ilaçlarını rahatlıkla alabilirler. Birini iftardan sonra, birisini de sahurdan önce şeklinde aç veya tok olması fark etmiyor. Yani özellikle tok almasını gerektiren ilaçları iftardan sonra rahat bir şekilde alabilirler. Ama günde 3 defa kullanılan çok ciddi ritim bozukluğu olan hastalarımızın oruç tutmamasını tavsiye ediyoruz.”

ORUCUN KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ MEVCUT

Kardiyoloji Uz. Dr. Ayhan Küp sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun süreli açlık kalp ritimlerinin bozulmasından ziyade kalp ritminin düzelmesini sebebiyet verebilir. Özellikle uzun süreli açlığa bağlı olarak sempatik aktivitede bir azalma meydana geldiği için özellikle ritim bozuklukları da sempatik aktivitenin artmasıyla ortaya çıktığı için uzun süreli açlıklarda ritim bozukluğunun artmasını değil, daha çok azalmasını bekleriz. Toplumda çarpıntı kabaca yüzde 3 ila 5 oranında gözükmekte ve bunların büyük bir kısmı basit hayat tarzı değişiklikleriyle veya bir takım ilaç tedavileriyle kontrol altına alınabiliyor. Bu tarzdaki hastalarımız da rahat bir şekilde oruçlarını tutabilirler. Herhangi bir doktora gitmeden de ama ciddi kalp yetersizliği olan ciddi bir ritim bozukluğu olan hastaların oruç tutmadan önce mutlaka uzman bir görüş alıp ondan sonrasında oruç tutması gerekebilir. Onun haricinde oruç kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri de mevcut. Uzun süreli açlığa bağlı olarak hastaların lipit profillerinde iyi kolesterolün artması, kötü kolesterolün azaldığı çalışmalar mevcut. Ramazan ayında da genel olarak oruç tutulmasında fayda var diye düşünüyorum” diye konuştu.

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