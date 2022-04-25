Türkiye Gazetesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevil Elçin Kızılok, bebek ve çocuklarda vitamin kullanımıyla ilgili anne babalara önemli bilgiler verdi; vitamin alımının özellikle hızlı büyüme dönemlerinde önemli olduğunu belirtti. Öte yandan 0-3 yaş, 5 yaş, 10 yaş, yani ergenlik çağı başlangıcı olan bu dönemlerde yakın kontrol yapılması gerektiğinin altını çizdi.

VİTAMİN, BÜYÜMENİN HIZLANDIĞI DÖNEMLERDE ÖNEMLİ

Çocuklarda, vitamin alımının özellikle büyümenin hızlandığı dönemlerde önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Kızılok, şöyle konuştu:

“Bu dönemler bebeklik, çocukluk ve ergenliktir. 0-3 yaş, 5 yaş, 10 yaş yani ergenlik çağı başlangıcı olan bu dönemlerde yakın kontrol önemlidir. Bunun dışında spor yapan çocuklarda, bağışıklığın düştüğü sık enfeksiyon geçirildiği durumlarda yeterli besin alımını azaltan kronik hastalık durumlarında destek gerekir.”

VİTAMİN EKSİKLİĞİNDE BU BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR

Dr. Kızılok, çocuklarda vitamin eksikliğinin en önemli belirtisinin büyüme ve gelişme geriliği olduğunu belirterek diğer belirtilerini şöyle sıraladı:

“Sık enfeksiyon geçirme, ishal, saçlı deride pullanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümesi, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, davranış bozuklukları unutkanlık, eklem bölgelerinde şişme.”

YENİDOĞANLARA D VE K VİTAMİNİ TAKVİYESİ VERİLMELİ

Bebeklerin doğumdan itibaren D, K, A, C ve B12 vitaminlerine ihtiyaç duyduğuna değinen Dr. Kızılok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“D ve K vitaminleri bebeğe takviye olarak verilir. K vitamini eksikliğini takviye etmek için rutin olarak yenidoğanlara doğduktan hemen sonra K vitamini 1 mg yapılması gerekir. D vitamini anne sütünde yeteri kadar bulunmaz. Bu nedenle D vitamini takviyesine mutlaka yenidoğanın ilk günlerinden itibaren başlanmalıdır. İlk bir yaşına kadar günlük D vitamini ihtiyacı 400IU, daha sonra ise 600IU’dir. Eğer çocukta eksiklik belirtileri varsa mutlaka kan D vitamini düzeyine bakılıp, doktor kontrolünde tedavi dozunda D vitamini verilmelidir.”



Dr. Kızılok, bebeğin diğer vitaminleri ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile 6. aydan 2 yaşa kadar ise ek gıda desteğiyle birlikte yine anne sütünden aldığını dile getirdi.

ANNE SÜTÜ MÜKEMMEL BİR A VİTAMİNİ DEPOSU

A vitaminin ise bebeğin bağışıklığına destek olup, görme kabiliyetini güçlendirdiğini ve cilt sağlığını geliştirdiğini dile getiren Dr. Kızılok “Anne sütü de mükemmel bir A vitamini kaynağıdır. Ek gıdaya geçişle birlikte bebeğiniz, A vitaminini anne sütüyle birlikte ıspanak, havuç ve koyu yeşil renkli sebzeler aracılığıyla alabilir. A vitamini eksikliği oluştuğu takdirde -doktorunuzun tavsiyesiyle- bebeğiniz 6 aylık olduktan sonra A vitamini takviyesi kullanabilirsiniz” dedi.

EN ÖNEMLİ YAPI TAŞI OMEGA 3’TÜR

Dr. Kızılok, beyin gelişiminin anne karnında başladığının altını çizerek, şöyle konuştu:

“En hızlı gelişim yaşamın ilk birkaç yılında olur ve büyük bölümü 5 yaşına gelmeden tamamlanır. Tükettiğimiz besinler sindirildikten sonra kan yoluyla beyne gelir, kan beyin bariyeri besin ögelerinin yararlı olanlarına izin verir. Her hücre zarının sağlıklı olması için en önemli yapı taşı Omega 3’tür.”

İnsan organizmasının beyin gelişimi ve bilişsel işlevler için esansiyel olan Omega 3 yağ asitlerini sentezleyemediği için besinlerle alınması gerektiğine işaret eden Dr. Kızılok, somon, uskumru, istavrit, hamsi gibi yağlı balıklar, Omega 3 yağ asitlerinin (EPA, DHA) iyi bir kaynağı olduğunu söyledi.



Beslenme ile yeterli Omega 3 alımı için haftada 350 gram (ortalama iki kez) yağlı balık tüketilmesi gerektiği bilgisini veren Dr. Kızılok, “Balık tüketmeyen çocukların da Omega 3 yağ asidi ihtiyaçlarının karşılayabilmeleri için uygun Omega 3 takviyeleri kullanmaları önerilir.”

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