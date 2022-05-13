Türkiye Gazetesi

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Destekleyici anne baba tutumu çocuğa yakın ilgi göstermek, çocuğu aktif dinlemek yani çocuğu dinlerken başka şeylerle uğraşmamaktan geçer. Ayrıca çocuğu dinlediğimizi ona kendi cümleleriyle geribildirim vererek yapmalıyız ve duygularına da eşlik etmeliyiz. Destekleyici anne babalar çocukların kendi başına öğreneceği ortamlar oluşturmalıdır.

Çocuğu oyun alanlarında ve öğrenme alanlarında serbest bırakmalıdır. Olumlu ebeveyn kararlı ve tutarlı olmalıdır. Çocuk sakin kalabilmeyi ve çözüm odaklı olmayı ebeveyninden öğrenir. Bu şekilde davranan ebeveynlerin çocukları özgüvenli ve başarılı olur. Evde çocuğumuza da söz hakkı vermeli aile ile ilgili konularda fikrini almalı ve bu fikirleri önemsemeliyiz. Çocuğumuza birlikte geçirdiğimiz zamanlarda onların güçlü ve olumlu yanlarından bahsetmeliyiz. Bu da ebeveyn için destekleyici bir davranıştır. Çocukta olumlu benlik algısının gelişmesine yardımcı olur. Çocuk kendindeki olumlu özelliklerin ve güçlü yanların farkına vararak özgüven kazanır.

KALİTELİ ZAMANA DİKKAT

Çocukları araştırma konusunda da desteklemek son derece önemlidir. Çocuğumuzun ilgi alanlarını bulup bu konularda birlikte araştırmalar yapmak, faaliyetlerde bulunmak çocuk ile geçirilen kaliteli zamanlardır. Çocuğu öğrenmeye ve çalışmaya güdüler. Çocuktan beklentiler çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Yüksek beklentiler çocuğa kendini yetersiz ve değersiz hissettirerek çocuğun çocukluk çağı depresyonuna girmesine sebep olur.

ÖĞRENME STİLİ BİLİNMELİ

Çocuğu anlamak, çocuğu tanımaktan geçer. Çocuğun zorlandığı alanlarda da çocuğa çözüm yolları göstererek destek olmalıyız. Bir dersi çalışmakta ve anlamakta zorlanıyorsa çocuğa günlük hayattan örnekler verilebilir. Çalışacağı ders daha küçük yaşlar için oyun haline getirilebilir. Öğretmen ile de işbirliği yapılarak çocuk ve öğretmen arasında güçlü ve sağlıklı bir bağ kurulması sağlanabilir. Ayrıca çocuğumuzun öğrenme stilini bilmek de bu konuda fayda sağlayacaktır. Eğer çocuğumuzun görsel yönü güçlü ise çalışmalarında bol bol kodlamalar, imgeler kendine özel çalıştığı konuyu hatırlatacak resimler kullanmasını sağlamalıyız. İşitsel yönü güçlü ise kendi çalıştığı bir konuyu anlattırarak kendi sesini kaydedebiliriz. Sınavlara yakın zamanda kendi sesinden konuları dinlemek keyifli bir öğrenme imkânı sağlayacaktır. Dokunsal ve mekânsal yönü güçlü çocuklar ile müzeleri gezmek minyatür materyaller ile çalışmak faydalı olacaktır. Montosorri çalışmaları bu yönü güçlü çocuklar için uygundur.



Çocuk Psikoloğu Buse Baytın

KAYGI YANSITILMAMALI

Öğrenme sırasında çocuklarımızı eleştirmemeli, onlara fırsat tanımalı ve öğrenmenin bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Bir konuyu onlar öğrenirken kaygılı olmamalı, pozitif tutum takınmalı, kendi kaygımızı çocuğumuza yansıtmamalıyız. Çocuğumuz ile aramızda çözülmeyen ciddi sorunlar varsa bir uzmandan destek almalı. Destek sürecini uzatmamalı ve yardım aldığımız uzman ile iş birliği içinde olmalıyız.

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