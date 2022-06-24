Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Salı günü Türkiye'nin farklı illerindeki hastanelerde ve sağlık kurumlarında farklı branşlarda görev yapan 58 hekimle bakanlık binasında bir araya geldi. Dört bölümden oluşan geniş kapsamlı toplantıda Bakan Koca, hekimler için hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Toplantıya katılan hekimler ise, kendilerinin ve meslektaşlarının sıkıntıları nedeniyle daha önce Bakan Koca ile iletişim kuran çok sayıdaki hekim arasından seçildi.

HEKİMLERDEN BAKAN KOCA'YA SORULAR

Dört bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde bilgiler veren Bakan Koca, ikinci bölümde sağlık çalışanlarının belli başlı sorunlarına getirilen çözümleri detaylı bir sunumla anlattı. Toplantının üçüncü bölümünde ise hekimler, Bakan Koca'ya yeni düzenlemelere ilişkin sorularını yöneltti.

Sağlıkçılara yönelik şiddetin önlenmesi, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yasalar ile sağlıkçıların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Düzenlemelere ilişkin merak edilen ve teknik olması nedeniyle tam anlaşılamayan konular da bu bölümde net şekilde hekimlere aktarıldı.



Toplantıya katılan hekimler daha önce Bakan Koca ile iletişim kuran çok sayıdaki hekim arasından seçildi.

"HEKİMLERİN KAVUŞTUĞU İMKANLAR UZUN ZAMANDIR HAK EDİLMİŞTİ"

Bakan Koca, toplantının son bölümünde yaptığı değerlendirmede, düzenlemelerin köklü değişimleri barındırdığına, hekimleri meslek hayatları konusunda karamsarlığa iten sorunların böylelikle çözüme kavuşturulmasının amaçlandığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu düzenlemelerin müjdesini verdiğini anımsatan Koca, hekimlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik yasanın yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü, yönetmelikle ortaya çıkacak sonuçların beklentileri aşabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Koca, "Hekimlerin kavuştuğu imkanlar uzun zamandır hak edilmişti. Sağlık çalışanlarımız için yapılanlar, aynı zamanda 85 milyon insanımız için yapılmıştır. Yapılanların, aynı zamanda, salgınla mücadelenin bu kahramanlarına milletimizin teşekkürü anlamını içerdiği de düşünülmeli" dedi.



Bakan Koca, hekimlerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN 'HASSASİYET' ÇAĞRISI

Sağlık çalışanlarına yönelik mesajlarını da toplantıda paylaşan Koca, salgınla mücadele döneminde gösterilen özveriye işaret etti ve "Sağlık kurumlarının kapısından içeri adım atan her hasta benim hastamdır" ifadesini kullandı. Koca, sağlık sistemindeki sorunların iş birliği içinde çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Bakan Koca ayrıca sağlık meslek grupları arasında iş birliği ve uyuma önem verilmesini, hastalara olumlu yaklaşılmasını, yaşlılar, engelliler ve çocuklar gibi özel gereksinimli bireylere sağlık hizmetlerinde özel ilgi gösterilmesini istedi.



58 hekimin katıldığı geniş çaplı toplantı dört farklı bölümden oluştu

HEKİMLİK AÇISINDAN YENİ BİR DÖNEM: DÜZENLEMELER NELERİ KAPSIYOR?

Öte yandan, yakın zamanda Meclisten geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren üç yeni yasa, Türkiye'de hekimlik mesleği açısından da yeni bir döneme işaret ediyor.

12 Mayıs'ta yürürlüğe giren, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunla, sağlıkta şiddet suçlarının cezası artırılırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı. Darp suçu, kasten adam öldürme gibi en ağır suçları içeren katalog suçlar kapsamına alınırken, bu suçu işleyenlerin artık tutuklu yargılanması yasada düzenlendi.

Aynı tarihte çıkarılan bir diğer yasayla ise malpraktis davalarında, davacı taraf, haklı bulunması durumunda mahkemenin belirlediği tazminatı sağlık çalışanı yerine devletten alacak. Bu noktada hapis cezası gerektiren 'kasten zarar verme' hali, kanunda tamamen ayrı tutuldu.

16 Haziran'da yasalaşan ve yönetmelik hazırlıkları süren, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında iyileştirme sağlayan düzenlemelerle ise hekimlerin hayat standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu düzenlemelerle farklı hastanelerde ama aynı işi yapan hekimlerin maaşları dengeli hale getirilirken, sabit maaş dışında kalan gelirde artışın önü açılıyor. Sözleşmeli kadro ile yeni imkanlar sağlanarak, uzman hekim açığı olan hastanelerde görev almanın da özendirilmesi hedefleniyor.

Yapılan düzenlemeler, sağlık çalışanlarının daha iyi çalışma şartlarına kavuşturulması, sağlıkta hizmet kalitesinin daha iyi bir noktaya gelmesine önemli katkılar sağlayacak.

Bakan Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınıyla mücadele sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Koca, açıklamasında “Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı” dedi.