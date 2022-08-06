Türkiye Gazetesi

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Birçok aile ergenliğe girmiş çocuklarıyla iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Bunun en önemli sebebi ergenliğe bağlı olarak hormonlardaki değişimin duygu durumunu etkilemesidir. 12-15 yaş arası dönem ergenlik dönemi adı verdiğimiz bedensel değişikliklerin duygusal değişikliklere eşlik ettiği ergenlerin yakın çevresi ile sorunlar yaşadığı fırtınalı bir dönemdir. Bu dönemde ergenin benlik algısı düşüktür. Kendini beğenmeme, vücudun bir yerini takıntı hâline getirme, sosyal ortamlarda olmaktan kaçınma gibi durumlarla rastlanılmaktadır. Bu dönemde genellikle ergen duygularının ve düşüncelerinin anlaşılmadığından yakınır. Kendisini öfkeli bir şekilde ifade eder.



Çocuk psikoloğu Buse Baytın

Aileye öneriler:

Eleştiriden kaçınılmalı,

Ergenler için önemli olan duygu değişimlerinin küçümsenmemesi gerekir (Örneğin; sevdiği bir arkadaşının taşınma sebebiyle sınıftan ayrılması, çok sevdiği bir dersten düşük not alması gibi),

Arkadaş çevresi seçimi ve oda düzeni ergene bırakılmalı,

Olumsuz özelliklerinden çok olumlu özelliklerine ve yeteneklerine yoğunlaşılmalı,

Arkadaş çevresi ya da yaşıt akrabalarıyla kıyaslanmamalı,

Ergene karşı suçlamalı ve suçlayıcı ifadeler ve cümleler kullanılmamalı,

Aile içi tartışmalar ergenin gözü önünde yapılmamalıdır.

Çocuğunuzda kendine zarar verme ya da yakın çevresine zarar verme gibi sorunlar var ise bir uzmandan destek alınmalıdır. Ergenin yaşadığı ortamda anne baba arasında çatışmalar var ise de anne baba da bir aile terapistinden destek almalıdır.

Türkiye kliniği: Gebelikte psikolojik desteğin önemi büyük Kastamonu’dan okurumuz Beyzanur Selvili’nin hamileliğe dair şikâyeti üzerine doktorlarımıza gebelikte psikolojik desteğin yerini sorduk. Uzman Klinik Psikolog Cansu Dülger cevapladı.