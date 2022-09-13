Türkiye Gazetesi

Suriye'deki BM Mukim İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza yazılı bir açıklama yaparak, Ağustos ayından bu yana Halep, Deyrizor, Rakka, Haseke ve Hama bölgelerinde etkili olan kolera salgınında son durumu değerlendirdi. Rıza, 25 Ağustos'tan 10 Eylül'e kadar ülke genelinde, kolera mikrobunun yol açtığı 936 şiddetli ishal vakasının tespit edildiği ve en az 8 kişinin hayatının kaybettiğini ifade etti.

Vakaların 676'sının Halep'te, 201'inin Deyrizor'da, 38'inin Haseke'de, 17'sinin Rakka'da görüldüğünü açıklayan İmran Rıza, bu vakalara çoğunlukla kirli sularla sulanan tarım ürünleri ve su kaynaklarının kirliliğinin yol açtığını belirtti. Rıza, ülkenin belirli bölgelerinde etkisini gösteren kolera salgınının 'Suriye halkı ve bölge ülkeler için tehdit içerdiğine' vurgu yaparak salgının hızla yayılma tehlikesi olduğuna dikkat çekti.

KOLERA VAKALARI ARTIYOR

Bu salgının aynı zamanda Suriye genelinde su sıkıntısı bulunduğunun işareti olduğunu belirten Rıza, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi bölgelere temiz su sevkiyatı yapıldığını aktardı.

10 Eylül'de Halep'te 15 kolera vakasının doğrulanmasının ardından Beşşar Esed rejimi, kolera salgını olduğunu ilan etmişti. Bununla birlikte, koleradan terör örgütü YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerde 3, rejim kontrolündeki bölgelerde ise 2 can kaybı olduğu açıklanmıştı.

'Vibrio' adı verilen bakterinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinlerden bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Nijerya'da kolera salgını: Ölenlerin sayısı 91'e çıktı Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Salgının başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalete yayıldığı aktarıldı.

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