Ağrı'da 194 sismik izolatörle depreme dayanıklı inşa edilen 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. 5 katlı tesiste süren çalışmaları yerinde inceleyen Vali Önder Bozkurt, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki projenin kentin sağlık altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

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Ağrı'da, kaba inşaatı tamamlanan deprem izolatörlü 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca kentteki sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması amacıyla il merkezinde yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin depreme dayanıklı olması için sismik izolatör teknolojisinden yararlanılıyor.

Ağrı'ya deprem izolatörlü hastane geliyor! Kaba inşaat tamamlandı

DEPREME DİRENÇLİ OLACAK

Temelinde kullanılan 194 izolatörle depreme dirençli şekilde yapılan 5 katlı hastanenin kaba inşaatı tamamlandı.

Ağrı'ya deprem izolatörlü hastane geliyor! Kaba inşaat tamamlandı

Vali Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı Yaşar Artar, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Sağlık Müdürü Mehmet Acu ile hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Bozkurt, hastanedeki çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Ağrı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIAğrı

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