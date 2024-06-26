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Anne babalar dikkat: Salgın var! El, ayak, ağız hastalığı en çok havuzdan bulaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Anne babalar dikkat: Salgın var! El, ayak, ağız hastalığı en çok havuzdan bulaşıyor

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan 'el, ayak ve ağız hastalığı' hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Hastalık solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir” dedi. Çebi, yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması ile bulaşma riskinin arttığının altını çizdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan el, ayak ve ağız hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. 

EL, AYAK, AĞIZ HASTALIĞI NASIL BULAŞIYOR?

Uzm. Dr. Çebi, “Hastalık solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması ise ayrı bir risk oluşturmaktadır” diye konuştu.

Anne babalar dikkat: Salgın var! El, ayak, ağız hastalığı en çok havuzdan bulaşıyor - 1. Resim

AĞZIN ARKA KISMINDA KIRMIZI LEKELERLE BAŞLIYOR

El, ayak ve ağız hastalığının genellikle ateş, iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısı ile başladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çebi, “Karın ağrısı ve öksürük de olabilir. Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra ağızda ağrılı, içi su dolu döküntüler meydana gelir. Döküntüler genellikle ağzın arka kısmında küçük kırmızı lekeler olarak başlar, daha sonra içi su dolu kabarcıklar haline gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlar” şeklinde konuştu.

DERİDE DÖKÜNTÜLER DE GÖRÜLÜYOR

Bazen döküntülerin dizlerde, dirseklerde, kalçada veya genital bölgede de oluşabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Çebi, “Popoda oluşan döküntüler pişik, ellerdeki döküntüler alerji ile karıştırılabilir. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 5-7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir. Her ne kadar adı el, ayak ve ağız hastalığı da olsa her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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