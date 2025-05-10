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B vitamini eksikliği yorgunluk yapar! Mutlaka ölçtürülmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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B vitamini eksikliği yorgunluk yapar! Mutlaka ölçtürülmeli
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kronik yorgunluk yaşıyorsanız B vitaminlerinize baktırın.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kronik Yorgunluk Sendromu yaşayan kişilerin en basit fiziksel veya zihinsel aktivitelerden sonra bile günlerce süren bir tükenmişlik hissi yaşayabileceğini söyleyen uzmanlar bazı vitamin ve mineral takviyelerinin, enerji seviyelerini artırmada yardımcı olabileceğini hatırlatıyor.

Bunlardan biri de B grubu vitaminler. B vitaminleri, özellikle B12 ve B6, vücudun enerji üretiminde kritik bir rol oynar. ATP üretimi için gereklidir ve beyin fonksiyonlarını destekleyerek zihinsel yorgunluğu azaltabilir. Ancak, B vitamini seviyeleriniz normalse, ekstra B vitamini almanız enerji seviyenizi artırmaz. Eksiklik olup olmadığını anlamak için bir doktora danışmanız önemlidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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