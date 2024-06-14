Bel ağrısı şikayetiyle gitti, gerçek başka çıktı! Şimdi rahatça yürümenin mutluluğunu yaşıyor

Diyarbakır’da yaşayan 36 yaşındaki Songül Aydın, bel ağrısı, yürüme güçlüğü, belde baskı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Felç geçirme riski ile alındığı ameliyatta omurgasında bulunan tümör alınan Aydın, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Sevincini ise “Artık sağlıklı bir şekilde yürümenin mutluluğunu çıkaracağım” şeklinde paylaştı.

Hastaneye bel ağrısı, yürüme güçlüğü, belde baskı şikayetleri ile kaldırılan Songül Aydın (36), felç geçirme riski olduğu ortaya çıktı. Yürümekte zorlanan Aydın’ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tetkik ve müdahaleler sonucunda omurgasında kitle tespit edildi. Yürüyemeyen Aydın, felç geçirme riski ile alındığı ameliyatta omurgasında bulunan tümör alınarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

HERKES BEL FITIĞI DEYİP FİZİK TEDAVİ ÖNERDİ

Birkaç ay önce bel fıtığı tanısı konan Aydın, gittiği hastanelerde birçok tedavi gördü. Gittiği her doktor bel fıtığı olduğunu söyleyerek, fizik tedavi önerdi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Songül Aydın’ı tedavi eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Nöroşirürji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tatlı, yapılan tetkik ve çekilen ultrasonlar sonucunda hastanın omuriliğinde tümör olabileceğinden şüphelenerek, ameliyata aldı.

“10 GÜN İÇİNDE ESKİ HALİNE DÖNMESİNİ SAĞLADIK”

Prof. Dr. Tatlı, başarılı geçen ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, "Bize geldiğinde oldukça kötü bir durumda olan Songül Aydın, yapılan tetkikler sonucunda omurgasında tespit edilen kitle sonucunda ameliyata alındı. Bu tür durumlarda bel fıtığı belirtileri veren tümörlerin varlığından şüphelenmek oldukça önemli. Daha önceden tespit edilemediği için, durum ilerleyerek devam etti. Risk oluşturma ihtimali de mümkün bir durum haline geldi. Songül Aydın için elimizden geleni yaptık. Sağlıklı bir şekilde 10 gün içinde eski haline dönmesini sağladık. Şu anda mutlu ve sağlıklı bir şekilde uğurluyoruz. Omurga ve omurilikte bulunan tümörler yavaş ilerleyen belirtiler gösterebilmektedir. Gün geçtikçe ilerleyen bu tümörlerin en belirgin belirtisi bel fıtığında oluşan ağrının benzeri ağrılar olabilmektedir. Bu ağrıların geçmişine baktığımızda tümörlerin 5-6 yıl öncesine dayandığını da söyleyebiliriz. Omurgalarda kemik tutulumu gerçekleşmişse eğer omurga yapısının bozulması durumu da ortaya çıkabilmektedir. Bozulan omurga yapısının en belirgin belirtisi de kuvvetsizlik ve yürüme zorluğu olmakta ve hastalar için yaşamsal faaliyetleri sürdürmek imkânsız olmaktadır. Genellikle doktorlara başvuran hastalar bel fıtığı tanısı almaktadır. Bu durum maalesef ki çok fazla oluyor” dedi.

SAĞLIKLI ŞEKİLDE YÜRÜMENİN MUTLULUĞUNU ÇIKARACAĞIM”

Başarılı geçen ameliyat sonucunda tümörü çıkarılan Songül Aydın ise şöyle konuştu:

“Omurgamda bulunan kitleyi teşhis eden ve sağlığıma kavuşmama vesile olan doktoruma, ekibine çok teşekkür ederim. Yürüyebilmemde emeği olan doktorum sayesinde artık adımlarımı daha mutlu atıyorum. Bel fıtığı şüphesi olan hastalar mutlaka kontrollerini yaptırmalı, ihmal edilmemesi gereken bir şey, çünkü bel fıtığı diye düşündüğünüz hastalık omurganızdaki kitleden de olabilir. Artık sağlıklı bir şekilde yürümenin mutluluğunu çıkaracağım” diye konuştu.