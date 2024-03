Bin bebekten biri Down sendromlu doğuyor

Türkiye'de bin bebekten biri 23+1 kromozomla dünyaya geliyor. Artı 1 kromozomla doğan Down sendromlu bebekler, erken teşhis ve eğitimle hayatlarını bağımsız olarak sürdürebiliyor...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye’de her bin canlı doğumdan birinin Down sendromlu olarak dünyaya geldiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülşen Köse “Trizomi 21 ya da Down sendromu bir kromozomal hastalıktır. Sağlıklı kişiler, hücrelerinde 23 çift kromozom taşırken Down sendromlu bireyler 23 çift+1 kromozom taşır. Fazla kromozom 21 ya da 22. kromozomda 3. olarak bulunur” dedi. Hayat şartlarını zorlayan en önemli bulgu; hafi ften ağıra kadar mental yetersiz olmalarıdır. Özellikle hafi f mental yetersizlik, ileri yaşlarda anksiyete, depresyon gibi psikiatrik hastalıklara da yol açabilir.

VİRAL ENFEKSİYONLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Down sendromunun gebeliğin ilk aylarında anneye yapılan tarama testleri ve amniosentez ile kolaylıkla tanısının konabileceğine işaret eden Prof. Dr. Köse, annenin ileri yaşının önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek “Yaşlı annelerde her kromozom bozukluğu gibi Down sendromu riski de artmaktadır. İstatistiksel bilgileri göre sıklığı; yirmi yaşta 1/1.441 iken, 50 yaşında ise 1/44 olarak bulunmuştur. Down sendromlu çocuğu olan ebeveynler, genelde sağlıklı bireylerdir. Özellikle klasik tipin oluşumunda gebelikte karşılaşılan çevre şartları radyasyon, viral enfeksiyon ve strestir” diye konuştu.