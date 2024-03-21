Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Sağlık > Bin bebekten biri Down sendromlu doğuyor

Bin bebekten biri Down sendromlu doğuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bin bebekten biri Down sendromlu doğuyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de bin bebekten biri 23+1 kromozomla dünyaya geliyor. Artı 1 kromozomla doğan Down sendromlu bebekler, erken teşhis ve eğitimle hayatlarını bağımsız olarak sürdürebiliyor...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye’de her bin canlı doğumdan birinin Down sendromlu olarak dünyaya geldiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülşen Köse “Trizomi 21 ya da Down sendromu bir kromozomal hastalıktır. Sağlıklı kişiler, hücrelerinde 23 çift kromozom taşırken Down sendromlu bireyler 23 çift+1 kromozom taşır. Fazla kromozom 21 ya da 22. kromozomda 3. olarak bulunur” dedi. Hayat şartlarını zorlayan en önemli bulgu; hafi ften ağıra kadar mental yetersiz olmalarıdır. Özellikle hafi f mental yetersizlik, ileri yaşlarda anksiyete, depresyon gibi psikiatrik hastalıklara da yol açabilir.

VİRAL ENFEKSİYONLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Down sendromunun gebeliğin ilk aylarında anneye yapılan tarama testleri ve amniosentez ile kolaylıkla tanısının konabileceğine işaret eden Prof. Dr. Köse, annenin ileri yaşının önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek “Yaşlı annelerde her kromozom bozukluğu gibi Down sendromu riski de artmaktadır. İstatistiksel bilgileri göre sıklığı; yirmi yaşta 1/1.441 iken, 50 yaşında ise 1/44 olarak bulunmuştur. Down sendromlu çocuğu olan ebeveynler, genelde sağlıklı bireylerdir. Özellikle klasik tipin oluşumunda gebelikte karşılaşılan çevre şartları radyasyon, viral enfeksiyon ve strestir” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuraklık krizi kapıda! 1,6 milyar insan temiz suya erişemiyor - SağlıkKuraklık krizi kapıda!İftardan sonra Türk kahvesiyle beraber yiyin! Etkisine inanamayacaksınız - Sağlıkİftardan sonra Türk kahvesiyle beraber yiyin! Etkisine inanamayacaksınızÇekirdeklerini 10 dakika kaynatıp için! Geçmeyen ağrıyı bile dindiriyor - SağlıkKaynatıp için, geçmeyen ağrıyı bile dindiriyorKanserin son evresinden çocuklarıyla el ele vererek kurtuldu - SağlıkKanserin son evresinden çocuklarıyla el ele vererek kurtulduFelç kalabilirsin demişlerdi! 30 yıldır çektiği bel fıtığından kurtuldu - SağlıkFelç kalabilirsin demişlerdi! 30 yıldır çektiği bel fıtığından kurtulduSahur ve iftar için sağlıklı beslenme rehberi! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri tek tek anlattı - SağlıkSahur ve iftar için sağlıklı beslenme rehberi! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri tek tek anlattıUzmanı üstüne basa basa uyardı: Böbrekleri bitiriyor, hemen vazgeçin - SağlıkUzmanı üstüne basa basa uyardı: Böbrekleri bitiriyorCanan Karatay “Şimdi sakın yemeyin” diyerek uyardı! ‘Zehir’ dediği besinleri açıkladı - Sağlık“Şimdi sakın yemeyin” diyerek uyardı! İkisi de zehirUzmanı cevapladı: Obezite ameliyatı olanlar oruç tutabilir mi? - SağlıkUzmanı cevapladı: Obezite ameliyatı olanlar oruç tutabilir mi?Simit, poğaça ve kaymağa dikkat! Migreni tetikleyen gıdalar yapay zekâyla tespit edildi - SağlıkSimit ve poğaça severler dikkat! Direkt tetikliyor...
Sonraki Haber Yükleniyor...