Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Down sendromlu kız çocuğu, servis şoförünün yüzünden okula gidemiyor

Down sendromlu kız çocuğu, servis şoförünün yüzünden okula gidemiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta 12 yaşındaki down sendromlu ilkokul öğrencisi, parası devlet tarafından ödenen servis şoförünün başka işlerini bahane ederek gelmemesi nedeniyle okula gidemiyor. Duruma isyan eden aile, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Esenyurt'taki Yusuf Özvatan Ortaokulu'nda eğitim gören down sendromlu Nisa P., servis şoförünün keyfi uygulaması sebebiyle okula gidemiyor.

KÜÇÜK KIZI ALMAYA GELMİYOR

Küçük kızın ailesi servis ücretinin devlet tarafından ödenmesine rağmen şoförün, "Fabrikadaki işçilerin çıkış saatine yetişemiyorum" diyerek sabahları gelmediğini anlattı.

Down sendromlu kız çocuğu, servis şoförünün yüzünden okula gidemiyor - 1. Resim

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Kızlarının okula devam edemediğini söyleyen anne Derya P. isyan ederek yetkililere seslendi. Derya P., "Servis çocuğu almıyor diye okula gittik. Okul yönetimi tutanak tuttu. Ancak çözüm olmadı. Ardından ilçe milli eğitime gittik. Onlar da 'olur mu öyle şey?' diyerek duruma tepki gösterdiler. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Tek isteğim kızımın eğitim hayatından geri kalmaması. Ben hayatımı ona adadım. Milli Eğitim Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Kızım için çalacak başka kapım kalmadı. Lütfen bu konuya bir el atsınlar" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Baba Cihantimur'un kaza gününü anlattığı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumu tanıyorum, dönmek istiyor - GündemKaza gününü anlattı! Oğluyla ilgili dikkat çeken sözlerAkan trafikte yol verme kavgası! Önce boğazını sıktı, sonra yumruk attı - GündemAkan trafikte yol verme kavgası! Önce boğazını sıktı...Aci ailesine ikinci şok! Kuzeni kamyonun altına kalarak can verdi - GündemAci ailesine ikinci şok! Kamyonun altına kalarak can verdiBugün boşanacaklardı: Merve'yi silahla vurup canına kıydı - GündemMerve'yi silahla vurup canına kıydıErdoğan'dan CHP'ye "para sayma" tepkisi: İşin içine deste deste para girdi, bu oyun iyice kirlendi - GündemErdoğan'dan "para sayma" görüntülerine sert tepki15 aylık Armağan vahşice katledilmişti: 21 yıllık davada babaya müebbet hapis talebi - Gündem21 yıllık davada yeni gelişmeBahçelievler’de trafik çilesi: 200 metre mesafe 25 dakikada gidiliyor - Gündemİstanbullunun trafik derdi! 200 metrelik yol çileye dönüyorAdnan Oktar'ın cezaevi günlükleri... "Erkek avukatları, kadın avukatları kamufle etmek için kullanıyor" - GündemAdnan Oktar'ın cezaevi günlükleri...Eylem Tok davasında gözlerin çevrildiği Bülent Cihantimur'dan ilk açıklama: Oğlumun hesap vermesi için elimden geleni yapacağım - GündemBaba Bülent Cihantimur sessizliğini bozduTurgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Erdoğan'ın masasındaki son Ankara anketi - Gündemİşte Erdoğan'ın masasındaki son Ankara anketi
Sonraki Haber Yükleniyor...