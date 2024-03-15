Down sendromlu kız çocuğu, servis şoförünün yüzünden okula gidemiyor

İstanbul Esenyurt'ta 12 yaşındaki down sendromlu ilkokul öğrencisi, parası devlet tarafından ödenen servis şoförünün başka işlerini bahane ederek gelmemesi nedeniyle okula gidemiyor. Duruma isyan eden aile, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Esenyurt'taki Yusuf Özvatan Ortaokulu'nda eğitim gören down sendromlu Nisa P., servis şoförünün keyfi uygulaması sebebiyle okula gidemiyor.

KÜÇÜK KIZI ALMAYA GELMİYOR

Küçük kızın ailesi servis ücretinin devlet tarafından ödenmesine rağmen şoförün, "Fabrikadaki işçilerin çıkış saatine yetişemiyorum" diyerek sabahları gelmediğini anlattı.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Kızlarının okula devam edemediğini söyleyen anne Derya P. isyan ederek yetkililere seslendi. Derya P., "Servis çocuğu almıyor diye okula gittik. Okul yönetimi tutanak tuttu. Ancak çözüm olmadı. Ardından ilçe milli eğitime gittik. Onlar da 'olur mu öyle şey?' diyerek duruma tepki gösterdiler. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Tek isteğim kızımın eğitim hayatından geri kalmaması. Ben hayatımı ona adadım. Milli Eğitim Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Kızım için çalacak başka kapım kalmadı. Lütfen bu konuya bir el atsınlar" ifadelerini kullandı.