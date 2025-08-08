Bir kente 400 yataklı hastane müjdesi! Bakan Memişoğlu duyurdu

Artvin'e ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgedeki sağlık yatırımlarını değerlendirdi. Ziyarette kentte sunulan hizmetleri incelediklerini ifade eden Bakan, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmasıdır. Bu nedenle aile hekimliklerimizi ve sağlıklı hayat merkezlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

KENT MERKEZİNE HASTANE MÜJDESİ

Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında geldiği Artvin’de, kent merkezine en az 400 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını açıkladı.

Arhavi’deki hastanenin işlevselliğinin artırılacağını, Hopa’ya yeni bir sağlık tesisi yapılacağını belirten Bakan, kısa süre önce merkezde açılan Sağlıklı Hayat Merkezi ile de hizmet kalitesinin yükseltileceğini söyledi.

"İNSANLIK NEREDE?"

Dünya gündeminde yaşanan insani krizlere de değinen Bakan, bebeklerin açlıktan ölmesine ve sivillerin katledilmesine tepki göstererek "İnsanlık nerede? Herkes bu vahşete karşı sesini yükseltmeli" çağrısında bulundu.

Ayrıca Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi veren Bakan, tüm ekiplerin alarm halinde olduğunu, sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Bakan, ziyaretini "Artvin’de sağlık hizmetlerini daha da iyi hale getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.