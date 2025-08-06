Macera severlerin uğrak noktası oldu! Görüntüler Artvin'den geldi, 3 kişi aynı anda atladı...

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yüksekoba Köyü sınırlarında yer alan Salikvan Yaylası’nda bulunan 2 bin 850 rakımdaki Salikvan Gölü, macera severlerin uğrak noktası oldu.

KENDİLERİNİ BUZ GİBİ SUYA ATTILAR

Hafta sonu bölgeye gezi düzenleyen Mustafa Kılıçlıoğlu, kardeşi İbrahim Kılıçlıoğlu ve Mehmet Kozan, karla kaplı gölü görünce dayanamayarak buz gibi suya atladı. Yüksek rakım ve soğuk havaya rağmen gölde yüzen üç arkadaş, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Eğlenceli anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.