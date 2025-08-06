Macera severlerin uğrak noktası oldu! Görüntüler Artvin'den geldi, 3 kişi aynı anda atladı...
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Artvin’de 2 bin 850 rakımda bulunan ve etrafında halen daha kar kütleleri yer alan göle giren 3 arkadaş o anları kayda almayı da ihmal etmedi. Salikvan Gölü aksiyon severlerin oldukça ilgilini çeken bir yer olarak da biliniyor.
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yüksekoba Köyü sınırlarında yer alan Salikvan Yaylası’nda bulunan 2 bin 850 rakımdaki Salikvan Gölü, macera severlerin uğrak noktası oldu.
KENDİLERİNİ BUZ GİBİ SUYA ATTILAR
Hafta sonu bölgeye gezi düzenleyen Mustafa Kılıçlıoğlu, kardeşi İbrahim Kılıçlıoğlu ve Mehmet Kozan, karla kaplı gölü görünce dayanamayarak buz gibi suya atladı. Yüksek rakım ve soğuk havaya rağmen gölde yüzen üç arkadaş, o anları cep telefonuyla kayda aldı.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Eğlenceli anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş