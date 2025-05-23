Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Tarihî kareler değişimi gösteriyor! Maceraperestin enstantaneleri sergilenecek

Tarihî kareler değişimi gösteriyor! Maceraperestin enstantaneleri sergilenecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihî kareler değişimi gösteriyor! Maceraperestin enstantaneleri sergilenecek
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyetin ilk yıllarında maceraperestliğiyle öne çıkan Arif Hikmet Koyunoğlu’nun çektiği fotoğraflar, bir sergiyle gün yüzüne çıkıyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde 19 Haziran’da açılacak “Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu” başlıklı sergi, Koyunoğlu’nun 1900’lü yıllardan itibaren çektiği karelerle Türkiye’deki değişimi gözler önüne serecek. 

Ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa davet eden sergi, Koyunoğlu’nun Sanâyi-i Nefîse Mektebindeki öğrencilik yıllarından Erzurum’daki askerlik dönemine, Yeraltı Fotoğrafhanesindeki çalışmalarından Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir gibi farklı şehirlerdeki gözlemlerine kadar geniş bir görsel arşivi bir araya getiriyor. Fotoğraflar; şehir manzaralarından mimari detaylara, sokaklardan insan portrelerine kadar zengin bir içerikle, sunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail yanlısı vekil Avrupa Parlamentosu'nda dövüldü!Nükleer pazarlığa çomak sokacak! Her an vurulabilir, İran'dan gizli hamle
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Artık ziyaret edilebilecek! Topkapı Sarayı'ndaki has odalar açıldı - Kültür - SanatArtık ziyaret edilebilecek! Topkapı'daki has odalar açıldıVikingler ve İslam dünyası... Kuzeyli savaşçıların Doğu'ya akınları! - Kültür - SanatVikingler ve İslam dünyası... Kuzeyli savaşçıların Doğu'ya akınları!Bu camiyi görenler hayret ediyor... Tek çivi çakılmadan yapıldı, 800 senedir ayakta! - Kültür - SanatGörenler hayret ediyor: Tek çivi çakılmadı, 800 ayakta!Tam 5 bin yaşında! Görüntüsü taşa benziyor, akademisyenler saatlerce bu ekmeği anlattı - Kültür - Sanat5 bin yıllık ekmek anlatıldı, belediye benzerini ürettiŞahi topları döküldü! İstanbul'un fethi Edirne’den başlayacak - Kültür - SanatŞahi topları döküldü, fetih hazırlıkları sürüyor!Laodikeia parlıyor, hazinelerini arıyor! Antik şehrin eserleri batı müzelerinde - Kültür - SanatLaodikeia parlıyor, hazinelerini arıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...