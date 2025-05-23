Tarihî kareler değişimi gösteriyor! Maceraperestin enstantaneleri sergilenecek

Cumhuriyetin ilk yıllarında maceraperestliğiyle öne çıkan Arif Hikmet Koyunoğlu’nun çektiği fotoğraflar, bir sergiyle gün yüzüne çıkıyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde 19 Haziran’da açılacak “Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu” başlıklı sergi, Koyunoğlu’nun 1900’lü yıllardan itibaren çektiği karelerle Türkiye’deki değişimi gözler önüne serecek.

Ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa davet eden sergi, Koyunoğlu’nun Sanâyi-i Nefîse Mektebindeki öğrencilik yıllarından Erzurum’daki askerlik dönemine, Yeraltı Fotoğrafhanesindeki çalışmalarından Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir gibi farklı şehirlerdeki gözlemlerine kadar geniş bir görsel arşivi bir araya getiriyor. Fotoğraflar; şehir manzaralarından mimari detaylara, sokaklardan insan portrelerine kadar zengin bir içerikle, sunuyor.