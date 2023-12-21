Çocuklar arasında hızla yayılıyor… Ebeveynlere uyarı: Odasından çıkmıyorsa dikkat!

21 Aralık 2023 11:10 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:11

Çocuklar için tehlike içeren oyunlara bir yenisi daha eklendi. Sanal ortamda yayılan, çocukları ve gençleri hedef alan önce Mavi Balina, Mariam ve Momo'dan sonra Mavi Bebek (Baby Blue) oyunu ortaya çıktı. Genellikle gençler arasında popüler olan bu tür oyunlar, korku ve gerilim unsurlarını içeriyor ve çoğunlukla zararsız bir şekilde anlatılsa da bazı durumlarda psikolojik etkileri olabiliyor. Son olarak Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun 12 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürmesi kan dondurmuştu. İddiaya göre 13 yaşındaki T.Ş., polise verdiği ilk ifadesinde bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediğini söyledi. Uzman psikolog Çağla Yılmaz, Mavi Bebek oyununun çocuklardaki psikolojik etkileri hakkında bilgi vererek aileleri uyardı.

“ÇOK HIZLI YAYILIYOR”

Mavi Bebek oyununun Mavi Balina, Mariam ve Momo gibi kademeli tehlike içerikli ve online oyun olduğunu aktaran uzman psikolog Çağla Yılmaz, ''Oyunlar çocukların hem zihinsel, psikolojik ve bedensel süreçleri ciddi anlamda tehdit ediyor. Uygulamaların en tehlikeli tarafı, indirilerek oynanmamasıdır. Çocuğunuzu kontrol etmek için telefon içerisindeki uygulamalara bakmanız yeterli değildir. Daha çok sosyal ağlar üzerinden kullanıcılarına link gönderiyor ve çocuklarla bağlantı kuruyor. Daha sonra oyunun içerisine dahil ediliyor. Oyunlara ulaşım ne yazık ki çok kolay. Özellikle son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Mavi Bebek oyunu, çok hızlı bir yayılım gösteriyor. Ciddi anlamda kullanıcı kitlesi var. Oyunlara katılan çocuklar, genellikle 9-16 yaş arasındadır. Oyun, kademeli olarak çocuklara tehlike içeren görevler veriyor. Bu görevlerin her tamamlanmasında kanıt olarak bir görsel istiyor. Her bölüm tamamlandıkça yeni bir görev geliyor'' diye konuşu.

“GÖREVİ TAMAMLAYAMAYAN ÇOCUKLAR TEHDİT MESAJLARI ALIYOR”

Görevi tamamlamayan çocuklara tehdit mesajlarının geldiğini vurgulayan uzman psikolog Yılmaz, ''Çünkü uygulama oyun görevleri gönderilirken aynı zamanda bir casus programla beraber özel bilgilere erişebiliyor. Arkadaşlarıyla mesajlaşmaları, galerideki görsellere, ailenin görsellerine, kameraya izleyerek ev içerisindeki eşyaların yerine, aile sayısı, kardeş ismi olmak üzere akla gelemeyecek detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Daha sonra çocuğu özel bilgileri deşifre etmek, aile üyelerine zarar vermek gibi tehditlerle çocuğun oyunda aktif kalmasını sağlıyor'' şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMLARINA MAL OLUYOR”

Oyunun özellikle gece saat 02.00 ile 05.00 arasında çocuğa bildirimler gönderdiğini dile getiren Yılmaz, ''Çünkü o saatler kontrolün daha az olduğu, erişkinlerin uyuduğu ve ev halkının ayakta olmadığı dilimdir. Aynı zamanda karanlığın vermiş olduğu korkudan beslenerek çocuklara oyunu mecbur kılıyor. Mavi bebek oyunu özellikle bir ses kullanıyor. Bu sesler çocukta illüzyon meydana getiriyor. Sesin vermiş olduğu illüzyon ile bir hipnoz hali ve sonrasında devam eden tehlike süreci başlatıyor. Yakın zamanlardan şahit olduk. Aynı oyunda dahil olarak bir arkadaşını öldürdü. Kontrol edemeyen, bilgimiz dışında ilerleyen süreçler çocuklarımızın geleceğine ve hatta yaşamların mal oluyor. Bu anlamda yapılması gereken en önemli adımlardan biri eğer becerebiliyorsak telefondan ve sosyal medyadan uzak tutmaktır. Net ve kesin çözüm budur. Sosyal medya sadece tehlikeli oyunları değil, sosyal ahlakın ve iletişimin bozulmasına, ders başarısının ve aile ilişkisinin düşmesine, şiddet içeren davranışları öğrenmesi gibi birçok davranış bozukluğuna sebep veriyor. Çocuğunuzu telefondan uzak tutamaz isek şifresini çocukla paylaşmamak gerekiyor. Telefonu aldı yan odaya gittiyse muhakkak ara ara kontrollerde bulunalım” dedi.

“İLETİŞİM KURMUYORSA, ODASINDAN ÇIKMIYORSA…”

Çocuklara sosyal medya hesaplarının şifresinin verilmemesi ve uygulamaların öğretilmemesi gerektiğini bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

''Çocuğun davranışlarında bir değişikli fark ediliyorsa, sessizleştiyse, korku belirtileri gösteriyorsa, sizden uzaklaştıysa, iletişim kurmuyorsa, odasından çıkmıyorsa, gergin tavırlar sergiliyorsa muhakkak dikkat edelim. Özellikle de gece kalkıp kontrol edelim. Oynadığı oyunlara, telefon ile geçirdiği vakitlere bakalım. Sosyal medya kullanmasına bir sınır getirelim. En önemlisi çocuğumuzla güvenli bir ilişki kuralım. Çocuklarımızla iletişim bağlarımızı güçlü tutmazsak, sadece sosyal medyandan değil sosyal çevreden de koruyamayız. Bu gibi kademeli ve tehlikeli oyunlarda en büyük görev aileye düşüyor. Çünkü çocuğunu kontrol etmek, güven vermek ve her şeyinden haberdar olmak ailelerin ilk görevidir.”