CovId-19 salgınında dünyaya örnek olduk

Türkiye salgın sürecinde dünyanın gıpta ile takip ettiği örnek bir sisteme sahip olduğumuzu da dünyaya bir defa daha ispatlamış oldu.

Hastane sayıları, kişi başına düşen yoğun bakım odaları ile farkını ortaya koyan Türkiye, sosyal destekleriyle de birçok alanda dünyaya örnek olacak çalışmalara da imza attı. Pandemi döneminde yapılan kanuni düzenlemelerle hiçbir güvencesi olmayanlar da koronavirüsle, özel hastanelerde dahi ücretsiz tedavi oldular. Bu çerçevede acil servislerden kabul edilenlerden hiçbir sağlık hizmeti için ilave ücret talep edilmedi.

Yoğun bakıma yatıldığı takdirde, hastane hasta/hasta yakınlarından hiçbir şekilde ücret talep edilmeyerek teşhis, test ve tedavileri devlet tarafından karşılandı. Covid-19 teşhisi konulan vatandaşların test, tedavi, ekipman ve ilaç ücretleri devlet tarafından ödendi. Kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında yardım talep eden 30’un üzerinde ülkeye de destek veren Türkiye, sağlık alanında da birçok ülkeyle görüş alışverişinde bulundu.