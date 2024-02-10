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    • Erkeklerde risk daha çok: Ölüm nedenleri arasında ilk sırada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Erkeklerde risk daha çok: Ölüm nedenleri arasında ilk sırada
    Sigara, Akciğer Kanseri, Kanser, Haber

    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    “Akciğer kanseri, dünyada kanserden ölümlerin erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci önde gelen nedeni” diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, akciğer kanserlerinin yüzde 90’ının sigarayla ilişkili olduğunun altını çizdi.

    Akciğer kanserinin bir numaralı nedeni: Sigara. Buna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, akciğer kanserinin belirtileri, tedavisi ve önlemek için atılması gereken adımlar hakkında bilgi verdi.

    ERKEKLERDE GÖRÜLME SIKLIĞI DAHA FAZLA

    Akciğer kanserinin erkeklerde daha fazla görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Özlü, “Akciğer kanseri dünyada kanserden ölümlerin erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci önde gelen nedenidir. Dünyada akciğer kanseri 2018 yılında yaklaşık 2,1 milyon hastada görüldü ve tahmini 1,8 milyon ölüme neden oldu. Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90’ı sigarayla ilişkilidir. Uzun yıllar sigara içmiş veya halen içiyorsanız (20 yıl 1 paket/gün veya eşdeğeri; örneğin 10 yıl 2 paket/gün), son 15 yıl içinde sigarayı bırakmış iseniz, ailenizde akciğer kanseri öyküsü varsa risk altında olabilirsiniz. Yaşınız 50-80 yaş arasında ise; asbest ve oda içinde biyoyakıt (odun, kömür) dumanına ve radyasyona (radon) maruziyetiniz varsa akciğer kanseri riskiniz yüksektir” diye konuştu.

    ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI, HIRILYIYA DİKKAT

    Prof. Dr. Özlü, akciğer kanserinde en sık görülen belirtileri şu şekilde sıraladı:

    “Öksürük, kan tükürme, nefes darlığı, ses kısıklığı, hırıltı, göğüs, omuz ve kolda ağrı, kilo kaybı ve halsizlik.”

    Bu belirtiler görülüyorsa mutlaka akciğer taraması yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “Eğer risk faktörlerinden ve/veya semptomlardan bazıları sizde varsa, akciğer kanseri açısından bilgisayarlı tomografi ile tarama yaptırabilirsiniz. Bu tarama ile akciğer kanserinden ölümler yüzde 20 azalmaktadır. Akciğer kanserinde erken tanı ile sağkalım oranı çok yükselmektedir. Evre 1A’da 5 yıllık sağkalım yüzde 90’ın üzerindedir” şeklinde konuştu.

    AKCİĞER KANSERİNDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

    Tedavi yollarından bahseden Prof. Dr. Özlü, “Akciğer kanserlerinin tedavisince cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler (akıllı ilaçlar), immünoterapi ve bunların kombinasyonları vakanın özelliğine göre uygulanmaktadır. Yeni ilaçlar ve radyoterapide yeni yöntemler ile kansere karşı etkinlikleri artırılmış ve istenmeyen yan etkileri ise azaltılmıştır” dedi.

    NASIL TEDBİR ALMALI?

    Akciğer kanserinden korunmak için alınabilecek önlemlere dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Tütün ürünü kullanmamak/bırakmak, odun kömür gibi yakıtların dumanına maruz kalmamak, çevresel veya mesleki asbest tozlarından korunmak, radonla yoğun karşılaşmanın olabileceği toprak içi/altı ortamlardan (bodrum katları gibi) uzak kalmak akciğer kanserinden korunmak amaçlı en etkili tedbirlerdir” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SigaraAkciğer KanseriKanser
    Haberler > Sağlık > Erkeklerde risk daha çok: Ölüm nedenleri arasında ilk sırada
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