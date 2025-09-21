Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Erzurum lösemiyi yenen 7 yaşındaki Talha için toplandı! Polis ağabeyleri ile balon uçurdu

Erzurum lösemiyi yenen 7 yaşındaki Talha için toplandı! Polis ağabeyleri ile balon uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yürek ısıtan haber Erzurum'dan geldi. 7 yaşında Talha Sıraç Bayraktutar uzun süredir mücadele ettiği lösemiyi yendi. Küçük Talha'yı bu mutlu gününde tüm Erzurum kucakladı. Büyüyünce polis olmak isteyen Talha Sıraç, emniyetteki ağabeyleri ile birlikte gökyüzüne doğru balon uçurdu.

Erzurum'da lösemi hastalığını atlatan Talha Sıraç Bayraktutar için balon ve uçurtma etkinliği düzenlendi. Erzurum'un Yakutiye ilçesine Narmanlı Camii avlusunda ailesi ve arkadaşlarıyla toplanan Talha Sıraç'ı, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ile Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yalnız bırakmadı.

Erzurum lösemiyi yenen 7 yaşındaki Talha için toplandı! Polis ağabeyleri ile balon uçurdu - 1. Resim

BÜYÜYÜNCE POLİS OLACAK

Polis motosikletine binen Talha Sıraç, polis telsizinden anons yaparak polisler için dua etti. Kendisinin de büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen çocuk, "Çok eğlenceliydi. Öncelikle tüm polis ağabeylerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu eğlenceli günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım da bir an önce iyileşirler inşallah. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi.

Erzurum lösemiyi yenen 7 yaşındaki Talha için toplandı! Polis ağabeyleri ile balon uçurdu - 2. Resim
Sıraç'ın annesi Serpil Bayraktutar ise, "Emniyet müdürümüze valimize hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum lösemiyi yenen 7 yaşındaki Talha için toplandı! Polis ağabeyleri ile balon uçurdu - 3. Resim

Emniyet Müdürü Onur Karaburun da "Güzel, mutlu bir günde bizimle beraber olmak istediği için ben de ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. Polis olma hayali de var inşallah yanında olacağız. Koşa koşa geldik. Biz vatandaşımızın iyi günde kötü günde hep yanında olmak istiyoruz. Gönül istiyor ki hep güzel günlerde beraber olalım. Böyle bir davet aldığımız için şükranlarımı sunuyorum. Her zaman görüşeceğiz" dedi.

Erzurum lösemiyi yenen 7 yaşındaki Talha için toplandı! Polis ağabeyleri ile balon uçurdu - 4. Resim

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ise, "Bugün çok güzel bir gün mutluyuz. Ailenin böyle bir talebi oldu. Valimiz Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla emniyet teşkilatımızla bugün geleceğin polisi olmak isteyen Talha Sıraç, polis ağabeyleriyle beraber olmak istedi. Ailemiz uzun ve zorlu bir süreçten geçti. Hastalıklarla mücadele eden çocuklarımıza, ailelerimize duacıyız" diye konuştu.

Erzurum lösemiyi yenen 7 yaşındaki Talha için toplandı! Polis ağabeyleri ile balon uçurdu - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Okey oynayan gençlerin masasını dağıttı! "Sallama" bıçakla üstlerine yürüdü!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in 'Gazze pazarlığı' iddialarına sert çıktı! "Sağır duymaz uydurur"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Müzik yoğun bakım hastalarına umut oldu! Kalp atışını ve tansiyonu düşürüyor - SağlıkKalp atışını ve tansiyonu düşürüyorDirençli bakterilere karşı yapay zeka silahı! Tedavide yeni dönem başlıyor - SağlıkDirençli bakterilere karşı yapay zeka silahı! Tedavide yeni dönem başlıyorYemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildi! Şimdi ilk isteği… - SağlıkYemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildiDoğu’nun şifası, Anadolu’nun sırrı ile buluşuyor! 5 bin yıllık gelenek Türkiye'ye geliyor - Sağlık5 bin yıllık şifa geleneği Türkiye'ye geliyorİlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritik - Sağlıkİlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritikKendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendi - SağlıkKendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendi
Sonraki Haber Yükleniyor...